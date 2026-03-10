Toegang tot rijbewijzenregister voor boa’s geregeld

Vanaf 1 april 2026 krijgen boa’s in domein 1 en 2 die werken voor publieke werkgevers toegang tot het rijbewijzenregister.

Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de toezegging van de minister van Justitie en Veiligheid om deze toegang per 1 april mogelijk te maken.

Om dit te realiseren is de benodigde wet- en regelgeving aangepast. Daarnaast hebben softwareleveranciers de technische voorbereidingen getroffen om de toegang tot het register beschikbaar te maken.

De toegang tot het rijbewijzenregister wordt in de praktijk via de systemen van softwareleveranciers beschikbaar gesteld. Werkgevers van boa’s spelen daarbij een belangrijke rol: zij moeten de toegang tot het register voor hun medewerkers aanvragen.

Meer informatie over de procedure en de voorwaarden is te vinden via het Kennisnetwerk Leidinggevenden Handhaving.

Bron: VNG, 9 maart 2026