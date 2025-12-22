Toegang boa’s tot rijbewijzenregister verschuift naar 1 april 2026

Het is niet haalbaar om publieke boa’s in de domeinen I en II al per 1 januari 2026 toegang te geven tot het rijbewijzenregister.

Dit schrijft staatsscecretaris Aartsen in een Kamerbrief. Het kabinet werkt aan het mogelijk maken dat publieke boa’s in de domeinen I, II en IV, evenals private ov‑boa’s in domein IV, toegang krijgen tot het rijbewijzenregister. Daarbij geldt dat het om persoonsgegevens gaat en dat zorgvuldigheid vooropstaat, waardoor vaste juridische en procedurele stappen moeten worden doorlopen.

In de afgelopen maanden zijn de noodzakelijke aanpassingen van zowel de ministeriële regeling als de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) gepubliceerd voor internetconsultatie en voorgelegd voor externe toetsing, onder meer aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De internetconsultatie is in augustus afgerond, maar het heeft langer geduurd dan voorzien voordat alle externe adviezen beschikbaar waren.

Daarom is het niet haalbaar om publieke boa’s in de domeinen I en II al per 1 januari 2026 toegang te geven tot het rijbewijzenregister. De nieuwe streefdatum voor inwerkingtreding van de ministeriële regeling is 1 april 2026. Voor ov‑boa’s in domein IV wordt toegang naar verwachting medio 2026 gerealiseerd.