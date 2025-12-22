Gemeente.nu

Nieuws voor gemeenten

Toegang boa’s tot rijbewijzenregister verschuift naar 1 april 2026

door

Het is niet haalbaar om publieke boa’s in de domeinen I en II al per 1 januari 2026 toegang te geven tot het rijbewijzenregister.

Dit schrijft staatsscecretaris Aartsen in een Kamerbrief. Het kabinet werkt aan het mogelijk maken dat publieke boa’s in de domeinen I, II en IV, evenals private ov‑boa’s in domein IV, toegang krijgen tot het rijbewijzenregister. Daarbij geldt dat het om persoonsgegevens gaat en dat zorgvuldigheid vooropstaat, waardoor vaste juridische en procedurele stappen moeten worden doorlopen.

In de afgelopen maanden zijn de noodzakelijke aanpassingen van zowel de ministeriële regeling als de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) gepubliceerd voor internetconsultatie en voorgelegd voor externe toetsing, onder meer aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De internetconsultatie is in augustus afgerond, maar het heeft langer geduurd dan voorzien voordat alle externe adviezen beschikbaar waren.

Daarom is het niet haalbaar om publieke boa’s in de domeinen I en II al per 1 januari 2026 toegang te geven tot het rijbewijzenregister. De nieuwe streefdatum voor inwerkingtreding van de ministeriële regeling is 1 april 2026. Voor ov‑boa’s in domein IV wordt toegang naar verwachting medio 2026 gerealiseerd.

Tagged With: , Filed Under: Boa

Reader Interactions

GERELATEERD

Kabinet stelt invoering hoofddoekverbod bij boa’s uit

Het plan om buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) te verbieden zichtbare religieuze uitingen, zoals hoofddoekjes en keppeltjes, te dragen tijdens hun werk loopt vertraging op. Minister Van Oosten wil het verbod eerst wettelijk verankeren, na een kritisch advies van de Raad van State die wijst op het ontbreken van een solide wettelijke basis voor zo’n maatregel.

Gemeenten nemen veiligheidsmaatregelen rond stembureaus

In tientallen gemeenten houden handhavers op de dag van de Tweede Kamerverkiezingen toezicht bij de stemlokalen. Hoewel er op 29 oktober geen grote problemen worden verwacht, bereiden gemeenten zich toch voor op mogelijke onrust, mede naar aanleiding van recente incidenten bij gemeentehuizen. Daarom worden onder andere buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) ingezet om te surveilleren bij de... lees verder

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *