Begin 2026 aangepaste Beleidsregels boa voor minder discussie

Minister Van Oosten werkt aan het aanpassen van de Beleidsregels boa om ervoor te zorgen dat de criteria voor de toekenning van geweldsmiddelen worden verduidelijkt en er minder discussie ontstaat.

Dit schrijft de minister in antwoord op Kamervragen over de positie en bewapening van zogenoemde groene boa’s, die worden ingezet voor toezicht en handhaving in het natuur- en omgevingsdomein. De minister bevestigt dat er momenteel groene boa’s zijn die geen verlenging krijgen voor het gebruik van een dienstpistool, omdat dienst Justis eist dat zij eerst door de provincie specifiek worden aangewezen voor de handhaving op gewapende stroperij.​

Vuurwapen

Werkgevers van boa’s kunnen op basis van de in de akte vastgelegde taak en bevoegdheid een verzoek doen om geweldsmiddelen, waaronder een vuurwapen, toe te kennen, mits dit noodzakelijk is voor de taakuitvoering. Voor boa’s in Domein II (waaronder groene boa’s) is toekenning van een vuurwapen mogelijk als aannemelijk is dat zij bij hun taakuitoefening kunnen worden geconfronteerd met onmiddellijk vuurwapengebruik of de dreiging daarmee, bijvoorbeeld bij gewapende stroperij. In dat geval moeten zij wel door gedeputeerde staten van de betreffende provincie aangewezen zijn als toezichthouder/handhaver voor die taak.​

De handhaving van gewapende stroperij onder de Omgevingswet ligt expliciet bij de provincies. Alleen boa’s die door gedeputeerde staten zijn aangewezen, zijn bevoegd om op dergelijke feiten te handhaven en kunnen op die basis aanspraak maken op een vuurwapen. Provincies zijn dus “aan zet” om de benodigde aanwijzingen te geven. Als een boa niet is aangewezen, behoort gewapende stroperij niet tot zijn takenpakket; in dat geval moet de boa zich uit de situatie terugtrekken en de politie inschakelen.​

Aanpassen Beleidsregels boa

Tot slot kondigt de minister aan de Beleidsregels boa aan te passen, om de criteria voor toekenning van geweldsmiddelen te verduidelijken en discussies te verminderen. In de nieuwe systematiek worden niet langer aantallen incidenten of processen‑verbaal bepalend, maar de in de akte vastgelegde rol en taken van de boa. De aangepaste beleidsregels moeten begin 2026 worden gepubliceerd en in werking treden.