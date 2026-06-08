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Seksuele straatintimidatie nauwelijks bestraft

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De inzet van boa’s tegen gesis en andere seksuele straatintimidatie is nog geen succes. Een proef in zeven gemeentes leverde in twee jaar slechts zes boetes op.

Dat schrijft het AD. Sinds 1 juli 2024 is het strafbaar om iemand ‘indringend seksueel te benaderen’, bijvoorbeeld door opmerkingen, gebaren of geluiden. Op die manier moeten vrouwen beter beschermd worden op straat.

Dankzij deze wet kan de politie optreden tegen seksueel getinte straatintimidatie. Daarnaast loopt in zeven Nederlandse gemeenten een proef waarbij speciaal getrainde boa’s proces-verbaal mogen opmaken. Het Openbaar Ministerie beoordeelt vervolgens of daar een rechtszaak van komt. De straf is maximaal drie maanden cel of een boete, die doorgaans rond de 300 euro ligt.

De proef, die twee jaar geleden begon in Utrecht, Arnhem en Rotterdam, is geen succes, blijkt uit onderzoek van het AD. Tot nu toe zijn slechts zes boetes opgelegd. In Utrecht kregen twee overtreders een boete, een derde kreeg een celstraf van twee dagen, omdat hij niet kon betalen.

Tagged With: , , Filed Under: Boa, Veiligheid

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