Twee derde ambtenaren ervaart organisatie als sociaal veilig

Ruim twee derde van de werknemers in het openbaar bestuur ervaart zijn of haar organisatie als sociaal veilig. Dat blijkt uit het Werkonderzoek 2024 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De ervaren sociale veiligheid verschilt echter sterk per overheidssector en neemt duidelijk af wanneer medewerkers te maken krijgen met ongewenst gedrag.

In totaal vindt 67 procent van de werknemers in het openbaar bestuur de eigen organisatie sociaal veilig. Onder sociale veiligheid verstaat het CBS onder meer dat medewerkers fouten durven maken, hulp kunnen vragen, zichzelf kunnen zijn en lastige onderwerpen bespreekbaar kunnen maken. Werknemers bij waterschappen beoordelen de sociale veiligheid het meest positief: bijna 74 procent ervaart de organisatie als sociaal veilig. Bij de rechterlijke macht ligt dit aandeel met 57 procent het laagst. Ook medewerkers van zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) en gemeenschappelijke regelingen zijn positiever dan gemiddeld.

Hulp collega’s

Ter vergelijking: in de marktsector ervaart 71 procent van de werknemers de organisatie als sociaal veilig. Uit de resultaten blijkt dat medewerkers vooral positief zijn over de bereidheid van collega’s om elkaar te helpen. Bijna 85 procent zegt dat het gemakkelijk is om hulp te vragen binnen de organisatie. Daarnaast vindt 76 procent dat mensen worden geaccepteerd als zij anders zijn. Minder positief zijn werknemers over de ruimte om risico’s te nemen. Slechts 43 procent vindt dat dit veilig kan binnen de organisatie.

Ook de persoonlijke veiligheidsbeleving is overwegend positief. Bijna negen op de tien werknemers geven aan voor zichzelf op te durven komen en zichzelf te kunnen zijn op het werk. Ongeveer 79 procent voelt zich veilig genoeg om directe collega’s feedback te geven.

De ervaren sociale veiligheid hangt sterk samen met ongewenst gedrag op de werkvloer. Werknemers die in de afgelopen twaalf maanden te maken kregen met ongewenst gedrag van collega’s of leidinggevenden beoordelen de sociale veiligheid aanzienlijk negatiever. Van deze groep vindt slechts 40 procent de organisatie sociaal veilig, tegenover 73 procent van de werknemers die geen intern ongewenst gedrag hebben ervaren. Bij ongewenst gedrag door burgers of andere externen is het verschil kleiner: 61 procent tegenover 69 procent.

Onder ongewenst gedrag vallen onder meer pesten, intimidatie, bedreiging, agressie, ongewenste seksuele aandacht en lichamelijk geweld.