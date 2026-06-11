Kabinet overweegt pepperspray toe te staan

Het kabinet denkt erover na om vrouwen in sommige gevallen toe te staan om pepperspray bij zich te dragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die last hebben van een stalker ofeen conflict hebben in hun relatie.

In een Kamerbrief schetst minister Van Weel (Justitie en Veiligheid) de inzet van het kabinet om de veiligheid van vrouwen in de openbare ruimte te verbeteren. Aanleiding vormen de aanhoudende problemen rond intimidatie, geweld en onveiligheidsgevoelens waarmee veel vrouwen worden geconfronteerd. De minister benadrukt dat vrouwen zich overal veilig zouden moeten kunnen voelen en dat het onacceptabel is wanneer de verantwoordelijkheid voor veiligheid uitsluitend bij vrouwen zelf wordt gelegd.

Aanpassen gedrag

Veel vrouwen passen hun gedrag aan uit voorzorg, bijvoorbeeld door live-locaties te delen, samen naar huis te reizen of voortdurend telefonisch contact te houden. Ook werd gewezen op problemen rond aangiftebereidheid, angst voor vergelding, beperkte bekendheid met beschikbare veiligheidsmiddelen en gevoelens dat meldingen niet altijd voldoende worden opgepakt. Daarnaast werd benadrukt dat genderongelijkheid, vrouwenhaat en victim blaming belangrijke achterliggende factoren zijn bij geweld tegen vrouwen.

De minister kondigt verschillende verbeteringen aan. Zo wordt meer aandacht besteed aan beschermingsmogelijkheden bij aangifte, waaronder het afschermen van persoonsgegevens in processtukken. Ook komt er meer voorlichting over wanneer vrouwen de politie mogen bellen; dat hoeft niet alleen bij directe fysieke dreiging, maar ook wanneer sprake is van gevoelens van angst of onveiligheid. Verder wordt een overzicht van beschikbare veiligheidsmaatregelen gepubliceerd via Rijksoverheid.nl, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en gemeenten.

Regels verschillen

Over de pepperspray meldt de minister dat naar aanleiding van eerdere Kamervragen onderzocht is hoe omringende landen hiermee omgaan. De verkenning laat zien dat alle onderzochte landen pepperspray als wapen beschouwen, maar dat de regels verschillen. In Denemarken werd een eerdere versoepeling teruggedraaid nadat het aantal incidenten met pepperspray sterk toenam. Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk kennen ruimere mogelijkheden dan Nederland, terwijl België een vergelijkbaar restrictief beleid voert. Uit gesprekken met experts en politie blijkt dat legalisering risico’s kent, zoals misbruik, escalatie van geweld en het risico dat een aanvaller het middel afpakt en tegen het slachtoffer gebruikt. Daarom kiest de minister niet voor algemene legalisering. Wel wil hij nader onderzoeken of het Deense model geschikt kan zijn voor Nederland, waarbij alleen personen met een aantoonbare bijzondere beschermingsbehoefte – bijvoorbeeld slachtoffers van stalking of eergerelateerd geweld – onder voorwaarden een vergunning kunnen krijgen.

Actiegroepen kritisch

Actiegroepen zijn kritisch op het pepperspray-plan Van Weel schrijft RTL Nieuws. Dit is geweld met geweld bestrijden luidt de kritiek.