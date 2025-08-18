Gedragstrainingen tegen ongewenst gedrag op straat

Bijna de helft van de vrouwen tussen de 15 en 25 jaar loopt of rijdt in hun buurt weleens om om plekken te vermijden die ze als onveilig inschatten.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de tweejaarlijkse Emancipatiemonitor en de Veiligheidsmonitor.

In alle leeftijdsgroepen kiezen vrouwen vaker dan mannen voor een omweg. Bij de mannen tussen de 15 en 25 jaar zegt ongeveer 20 procent weleens om te lopen of om te rijden, bij vrouwen is dat 45 procent. Dat laatste percentage is volgens het CBS ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van het vorige onderzoek. De plek waar mensen wonen speelt een rol. Zowel mannen als vrouwen lopen of rijden in de stad vaker om dan daarbuiten. Ook zijn mensen in steden vaker bang om slachtoffer van criminaliteit te worden en doen zij daar ’s avonds minder vaak de deur open.

Straatintimidatie

Straatintimidatie is sinds vorig jaar strafbaar, maar ruim een jaar na de invoering van de wet blijkt dat er nauwelijks aangifte is gedaan. NOS Stories sprak tientallen jongeren die seksuele intimidatie hebben meegemaakt en niemand zegt het bij de politie te hebben gemeld.

Programma Veilige steden

25 gemeenten, waaronder Den Haag, nemen deel aan het programma Veilige Steden om straatintimidatie aan te pakken. Maatregelen variëren van stewards en betere verlichting tot publiekscampagnes en voorlichtingen, gericht op zowel slachtoffers als daders. Gemeenten proberen sociale normen te veranderen door gesprekken en interventietrainingen te organiseren, maar de effectiviteit van deze aanpak is lastig meetbaar.

Gedragstrainingen

In Den Haag volgen jongerenwerkers en docenten een training om traditionele ideeën over mannelijkheid ter discussie te stellen. Via rollenspellen en groepsopdrachten leren zij jongeren te laten nadenken over eigenschappen en waarden, in plaats van uiterlijk of stereotypen.

Het preventieve werk richt zich op de ‘onderste laag van de piramide van geweld’: alledaagse seksistische en homofobe aannames die genderongelijkheid in stand houden. Onderzoek toont dat langdurige preventie effectiever is dan enkel repressie. Jeugdprofessionals proberen gesprekken over gendernormen aan te laten sluiten bij de belevingswereld van jongens, zodat zij verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag.

Een van de jongerenwerkers benadrukt het belang van een vertrouwensband via kleine, persoonlijke contactmomenten in de wijk. Culturele verschillen en het ontbreken van gesprekken thuis maken het onderwerp soms lastig. Hij zet in op rolmodellen uit de buurt en praktische buurtpreventiesystemen om positief gedrag te stimuleren. Voorlichtingen worden vaak informeel en onverwacht ingebed in populaire activiteiten, zodat jongeren toch met thema’s als seksuele diversiteit en respectvolle omgang in aanraking komen.