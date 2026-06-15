Aantal jeugdige verdachten neemt toe

Het aantal jeugdige verdachten van zware misdrijven is toegenomen. Vooral bij delicten als bedreiging, brandstichting, overvallen, geweld, wapenbezit en het gebruik van explosieven ziet het OM een stijgende instroom.

Dit blijkt uit het Jaarbericht 2025 van het Openbaar Ministerie. In twee jaar tijd is de betrokkenheid van jongeren bij deze zwaardere criminaliteit met bijna een kwart gestegen. Deze trend vraagt volgens het OM om nadere analyse en gerichte beleidsmaatregelen.

Tegelijkertijd verandert het criminaliteitsbeeld. Hoewel het totaal aantal geregistreerde misdrijven bij de politie stabiel blijft, verschuift de aard van de criminaliteit. Traditionele delicten zoals woninginbraken, overvallen, zakkenrollerij en winkeldiefstal laten een dalende trend zien. Daartegenover staan stijgingen van geweldsmisdrijven, bedreigingen, discriminatie, seksuele misdrijven, drugshandel, wapenhandel en incidenten met explosieven. Ook rijden onder invloed blijft toenemen, vooral door drugsgebruik in het verkeer.

Online criminaliteit

Een opvallende ontwikkeling is de groeiende betekenis van online criminaliteit. Volgens de Veiligheidsmonitor heeft bijna de helft van alle slachtoffers van criminaliteit te maken met een online delict, terwijl deze zaken nog maar een klein deel van het OM-aanbod vormen. Het OM concludeert dat de huidige strafrechtelijke inzet onvoldoende aansluit bij deze realiteit en wil samen met de politie meer capaciteit verschuiven naar cybercrime, online fraude en andere vormen van digitale criminaliteit. Daarbij spelen internationale samenwerking, technologische ontwikkelingen en kunstmatige intelligentie een steeds grotere rol.

Om de druk op de strafrechtketen beheersbaar te houden kiest het OM voor vereenvoudiging en standaardisatie. Meer veelvoorkomende criminaliteit wordt afgedaan via een OM-strafbeschikking, zodat rechters zich kunnen richten op complexere zaken. Daarnaast wil het OM procedures vereenvoudigen, verschillen tussen werkwijzen verminderen en de ICT-omgeving uniformer maken. Dit moet leiden tot een snellere en voorspelbaardere strafrechtspleging.

Bij de bestrijding van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit werden in 2025 ruim 1.770 criminele samenwerkingsverbanden aangepakt, meer dan de afgesproken norm. De nadruk lag op drugscriminaliteit, witwassen, wapens en explosieven, maar er was ook groeiende aandacht voor cybercrime, ideologisch extremisme en geweldsdelicten. Het aantal onderzoeken naar explosieven en brandstichting steeg sterk, wat aansluit bij de aanhoudende golf van aanslagen op woningen en bedrijven.