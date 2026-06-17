Gemeente.nu

Nieuws voor gemeenten

Veilige Steden en Regenboogsteden werken: maar directe impact blijft lastig te meten

door

Het ministerie van OCW heeft twee meerjarige samenwerkingsprogramma’s met gemeenten laten evalueren: Veilige Steden en Regenboogsteden. De conclusie is positief — beide programma’s zijn doeltreffend en doelmatig — maar er zijn ook duidelijke verbeterpunten.

Onderzoeksbureau KWINK groep voerde de evaluaties uit en presenteerde de bevindingen op 8 mei 2026. De rapporten worden naar de Tweede Kamer gestuurd. Een uitgebreide beleidsreactie volgt in de emancipatienota van najaar 2026.

Wat zijn de programma’s?

Veilige Steden richt zich op het vergroten van de veiligheid van vrouwen en meisjes in de openbare ruimte en bij het uitgaan. Aan dit programma doen 25 gemeenten mee. Het programma Regenboogsteden werkt aan de acceptatie en sociale veiligheid van lhbtiq+ personen en telt 56 deelnemende gemeenten. Beide programma’s lopen van 2023 tot en met 2026. Gemeenten ontvangen financiering van OCW en worden inhoudelijk ondersteund door kennisinstituut Movisie.

Wat werkt goed?

Met relatief beperkte rijksmiddelen weten gemeenten lokaal een brede beweging op gang te brengen. De financiële bijdrage van OCW schept politieke legitimiteit, zorgt ervoor dat gemeenten eigen middelen en capaciteit vrijmaken en maakt structurele samenwerking met lokale partners mogelijk. Movisie wordt breed gewaardeerd als kennispartner. Deelnemende gemeenten rapporteren sterkere netwerken, meer politieke aandacht en toegenomen kennis over effectieve interventies.

Wat kan beter?

Een belangrijk knelpunt is monitoring. Gemeenten meten incidenten, maar structurele meting van veiligheidsgevoelens en de effectiviteit van afzonderlijke interventies ontbreekt grotendeels. Daardoor is de directe impact op de doelgroep moeilijk vast te stellen. Ook de regionale samenwerking tussen gemeenten blijft onderbenut. Voor Veilige Steden adviseert de evaluatie bovendien om de nadruk op ‘weerbaarheid’ te verminderen, omdat dit het risico op victim blaming met zich meebrengt en minder aansluit bij wat bewezen effectief is.

De evaluatierapporten Regenboogsteden en Veilige Steden zijn te vinden op de website van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Tagged With: , , Filed Under: Veiligheid

Reader Interactions

GERELATEERD

Kabinet overweegt pepperspray toe te staan

Het kabinet denkt erover na om vrouwen in sommige gevallen toe te staan om pepperspray bij zich te dragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die last hebben van een stalker ofeen conflict hebben in hun relatie. 

Seksuele straatintimidatie nauwelijks bestraft

De inzet van boa’s tegen gesis en andere seksuele straatintimidatie is nog geen succes. Een proef in zeven gemeentes leverde in twee jaar slechts zes boetes op. Dat schrijft het AD. Sinds 1 juli 2024 is het strafbaar om iemand ‘indringend seksueel te benaderen’, bijvoorbeeld door opmerkingen, gebaren of geluiden. Op die manier moeten vrouwen beter beschermd... lees verder

Noodknop rukt op: van sociale dienst tot bibliotheek

Steeds meer medewerkers in de publieke sector dragen een noodknop. Met één druk op de knop maken ze direct contact met een meldkamer, die indien nodig de politie inschakelt. Zelfs bibliotheekmedewerkers grijpen er inmiddels naar.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *