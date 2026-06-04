Tweede Kamer wil landelijk messenverbod

Het kabinet moet werk maken van een landelijk messenverbod. Een vergelijkbaar plan werd enkele jaren geleden nog afgeblazen, maar nu wil een meerderheid van de Tweede Kamer dat het kabinet opnieuw kijkt naar de mogelijkheden.

Bijna alle partijen stemden voor de motie van VVD-Kamerlid Bart Bikkers. Bijna vier jaar geleden kwam het toenmalige kabinet al met een verbod om bepaalde messen aan jongeren te verkopen. Het dragen van messen in het openbaar zou voor iedereen verboden worden, met enkele uitzonderingen. De wet werd gepubliceerd voor reacties, maar is daarna niet meer verder behandeld.

Sommige messen zijn al verboden onder de Wet wapens en munitie, zei Van Bruggen. Het gaat bijvoorbeeld om stiletto’s, valmessen en vlindermessen. De staatssecretaris waarschuwde ook voor “negatieve consequenties” voor lokale besturen. Zij kunnen nu al plaatselijke regels instellen tegen messen op straat, maar die mogelijkheden worden misschien beperkt als de wet landelijk verandert.

Over de wet uit 2022 bestonden twijfels: was het verbod op het dragen van messen in de openbare ruimte wel werkbaar? Om onder het verbod uit te komen, zouden mensen moeten aantonen dat ze een “maatschappelijk aanvaardbare” reden hadden om het mes onverpakt bij zich te hebben, bijvoorbeeld om een boom te snoeien. Het Adviescollege Toetsing Regeldruk waarschuwde dat de regel voor onduidelijkheid zou zorgen.

In meerdere gemeenten zijn messen in de openbare ruimte al verboden. Een meerderheid van door de NOS ondervraagde burgemeesters pleitte in 2020 voor een landelijk messenverbod voor jongeren.