Rli pleit voor eerlijker verduurzaming en brede waardendialogen

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) bracht in 2025 vijf adviezen uit over uiteenlopende thema’s in het fysieke domein.

In het jaarverslag 2025 komt de Raad terug op de vijf adviezen van 2025. Een deel van de adviezen heeft directe relevantie voor gemeenten. Bijvoorbeeld het advies over bouwen met duurzame materialen en het advies over eerlijk verduurzamen.

Overheid, markt en gemeenschappen moeten samenwerken

In mei presenteerde de Rli het advies Falen en opstaan. De raad constateert dat hardnekkige problemen in de leefomgeving blijven bestaan doordat overheid, bedrijfsleven en georganiseerde burgers onvoldoende samenwerken. De raad pleit voor brede waardendialogen en een gelijkwaardige positie voor gemeenschappen in dit samenspel. Voor gemeenten is de boodschap concreet: zij kunnen een sleutelrol spelen door lokale initiatieven ruimte te geven en burgers actief te betrekken bij oplossingen.

Duurzaam bouwen is nu al mogelijk

Met het advies Bouwen met toekomst toonde de Rli aan dat bouwen met duurzame materialen al concurrerend geprijsd is en zelfs sneller gaat dan conventionele bouw. Het advies pleit voor een nationale routekaart met grens- en streefwaarden voor materiaalgebonden CO₂-uitstoot. Dertien grote vastgoedvermogensbeheerders en woningcorporaties tekenden in september al een convenant met vergaande afspraken. Gemeenten die woningbouwopgaven uitvoeren, kunnen hierop anticiperen door duurzaamheidseisen vroeg in hun beleid te verankeren.

Eerlijke verduurzaming vraagt wijkgerichte aanpak

In december verscheen Eerlijk verduurzamen. De raad stelt dat verduurzamingsbeleid nu te veel mensen buitensluit, met name mensen in een kwetsbare positie. De twee hoofdaanbevelingen richten zich op inclusiviteit en normering. Opvallend is dat de raad gemeenten expliciet aanmoedigt om wijkgericht te werken en lokale initiatieven te benutten en te versterken. Deze aanpak laat in de praktijk al goede resultaten zien.

Ontwikkelingen in de samenleving kunnen verschillende gevolgen hebben voor verschillende groepen. Om dit niet uit het oog te verliezen, was bij de adviezen van de RLi in 2025 een Toekomstpanel betrokken: een groep jonge professionals met uiteenlopende achtergronden. Op die manier werd geprobeerd perspectieven mee te nemen van jongere generaties.