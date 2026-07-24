Op zoek naar camera’s in Rotterdam

Overal in Rotterdam duiken camera’s op: aan gevels, in deurbellen, boven straten en pleinen. Onderzoekers van de Erasmus Universiteit trekken samen met bewoners de stad in om al die camera’s in kaart te brengen. Met een speciale app spotten ze wie waar filmt.

Onderzoeker Arthur De Jaeger licht toe dat surveillancetechnologie zich de afgelopen jaren razendsnel over de stad heeft verspreid. Een volledig register ontbreekt tot nu toe echter. Het opbouwen hiervan is een enorme klus, dus de hulp van bewoners is hard nodig. Alleen al het aantal slimme deurbellen in Nederland schat De Jaeger op tussen de anderhalf en twee miljoen. Met dit onderzoek willen de wetenschappers niet alleen tellen, maar ook aan het licht brengen wat camera’s precies vastleggen en wie ze plaatst.

Honderden keren gefilmd tijdens wandeling

De meeste camera’s zijn geplaatst door bewoners en bedrijven; maar een klein deel is van de gemeente. Het doel is vaak om inbraken tegen te gaan. Toch registreren ze niet alleen potentiële criminelen, maar iedereen die voorbijloopt. Wie een kort ritje door het centrum maakt, verschijnt honderden keren in beeld. ‘De aanwezigheid van camera’s is zodanig genormaliseerd, dat een debat hierover uitblijft’, zegt De Jaeger. Maar hoe wenselijk is het dat mensen bij een korte wandeling door het centrum honderden keren gefilmd worden?

Onderzoek als ontdekkingstocht

Om het gesprek aan te wakkeren, werkten de onderzoekers samen met kunstenaar Maarten Inghels. Ze gingen op zoek naar een route door Rotterdam zonder camera’s (een invisible route), en vonden die uiteindelijk na talloze pogingen. Op 14 september presenteert Inghels deze route tijdens een debatavond.

Iedereen kan meedoen met het onderzoek: via de app CameraSpotter voegen deelnemers zelf camera’s toe aan de digitale kaart. Zo bouwen bewoners en wetenschappers de komende maanden samen aan het openbare cameraregister van Rotterdam.