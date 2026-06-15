Privacyklachten stijgen explosief — en de overheid staat in de top 3

Het aantal privacyklachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is in 2025 met 75 procent gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. De AP ontving ruim 13.500 klachten en tips over mogelijke schendingen van de AVG.

De cijfers komen uit de Klachtenrapportage 2025 van de AP, die begin juni werd gepubliceerd. Voor gemeenten bevat het rapport een opvallend en ongemakkelijk signaal: de overheid staat op de derde plek van organisaties waarover het meest wordt geklaagd — en bij bezwaarzaken zelfs op de eerste.

Overheid extra in het vizier

De AP benadrukt in haar klachtenrapportage 2025 dat klachten over overheidsorganisaties bijzonder zwaar wegen. De redenering is helder: overheidsorganisaties verwerken vaak grote hoeveelheden gevoelige persoonsgegevens, en burgers kunnen niet kiezen of ze hun gegevens willen delen. Ze zijn schlicht aangewezen op de gemeente, de sociale dienst of de jeugdbeschermingsinstelling. Dat maakt privacyschendingen door de overheid in de ogen van de AP extra ernstig.

Daarbij gaan de meeste bezwaarzaken bij de AP — klachten die mensen escaleren nadat ze het niet eens zijn met de afhandeling — óók over de overheid. De overheid staat daarin zelfs op de eerste plek, vóór de zorg en techbedrijven.

Inzagerecht: binnenkort directe boetes

Veruit de meeste klachten gaan over het niet nakomen van privacyrechten. Mensen vragen inzage in hun gegevens of willen dat gegevens worden verwijderd, maar organisaties reageren niet of te laat. Een organisatie moet binnen één maand reageren op een inzageverzoek. Bij een ingewikkeld verzoek mag dat twee maanden zijn, maar dan moet de organisatie binnen die eerste maand wél laten weten dat het langer duurt.

De AP constateert dat problemen vaak snel worden opgelost zodra zij zelf contact opneemt met de betreffende organisatie. Dat roept de vraag op waarom die tussenkomst überhaupt nodig is. Daarom heeft de AP begin 2026 een onderzoek gestart naar de naleving van het inzagerecht. Op basis daarvan besluit de AP deze zomer of een lik-op-stukaanpak met directe boetes nodig is. Voor gemeenten, die dagelijks te maken hebben met inzageverzoeken in dossiers rond bijstand, jeugdzorg en Wmo, is dit een concreet risico om serieus te nemen.

Wat betekent dit voor gemeenten?

De stijging van klachten en de aangekondigde handhavingsverscherping zijn een duidelijk signaal. Een paar aandachtspunten op een rij:

Reageer tijdig op inzageverzoeken. Een maand is de norm, en de AP gaat hier actief op handhaven. Zorg dat medewerkers weten wat het inzagerecht inhoudt — en wat het níet inhoudt. Een inzageverzoek levert een overzicht van verwerkte persoonsgegevens op, geen kopie van een volledig dossier. Controleer de cookiebanner op de gemeentelijke website. De AP stuurde in 2025 ruim 200 waarschuwingsbrieven over niet-conforme cookiebanners. En wees alert op cameratoezicht op de werkvloer: de AP ziet een toename van klachten over werknemers die op basis van camerabeelden worden aangesproken op hun functioneren.

De volledige klachtenrapportage 2025 is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.