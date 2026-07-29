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Raad van State: intrekking privacyboete Enschede terecht

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De gemeente Enschede hoeft de boete van 600.000 euro, die ze in 2022 kreeg opgelegd voor het volgen van winkelend publiek via wifisignalen, niet te betalen. De Raad van State gaat mee in de uitspraak van de rechter. Die oordeelde in februari 2024 dat de straf van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moest worden teruggedraaid.

Om bezoekersstromen in kaart te brengen, maakte de gemeente vanaf 25 mei 2018 gebruik van sensoren die de MAC-adressen opvingen van mobiele apparaten waarvan de wifi was ingeschakeld. Volgens de AP verwerkte de gemeente daarmee zonder rechtsgrond persoonsgegevens. Om die reden legde de toezichthouder in maart 2021 een bestuurlijke boete van € 600.000 op.

De gemeente tekende bezwaar aan, maar dit werd afgewezen. Daarop stapte de gemeente naar de rechtbank.

De rechtbank vernietigde het boetebesluit, omdat de AP volgens haar onvoldoende had aangetoond dat de verzamelde MAC-adressen als persoonsgegevens konden worden aangemerkt en dat sprake was van verwerking van persoonsgegevens.

De versleutelde code van de toestellen en de locatiegegevens zijn niet naar mensen te herleiden. De AP ging hierna in hoger beroep, maar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is het eens met de rechtbank.

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