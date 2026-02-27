Drinkwaterbedrijf moet klantgegevens verstrekken

De voorzieningenrechter in Haarlem heeft op 24 februari geoordeeld dat drinkwaterbedrijf PWN verplicht is om klantgegevens te verstrekken aan belastingsamenwerking Cocensus.

Het gaat om naam-, adres- en woonplaatsgegevens (NAW-gegevens) die nodig zijn voor het opleggen van rioolheffing. De rechter bepaalde dat PWN deze gegevens binnen 14 dagen moet aanleveren.

De uitspraak is relevant voor gemeenten en drie waterschappen binnen het leveringsgebied van PWN. Sinds 1 oktober 2024 ontvingen zij geen volledige klantgegevens meer, waardoor het vaststellen en opleggen van aanslagen voor rioolheffing en zuiveringsheffing werd bemoeilijkt.

Wettelijke verplichting

Volgens de rechtbank Noord-Holland zijn drinkwaterbedrijven op grond van wet- en regelgeving verplicht om NAW-gegevens te verstrekken wanneer daarom wordt verzocht. De rechter heeft daarom beslist dat PWN de gegevens alsnog moet leveren. Als het bedrijf dit niet binnen 14 dagen doet, geldt een dwangsom met een maximum van 50.000 euro.

Discussie over AVG

Aanleiding voor het geschil was het besluit van PWN om de levering van gegevens aan gemeenten en waterschappen te beperken tot verbruiksgegevens, zonder NAW-gegevens. PWN stelde dat het verstrekken van deze persoonsgegevens in strijd zou zijn met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Sinds september 2024 voerden de koepelorganisaties VNG, Unie van Waterschappen en Vewin overleg over de gegevensverstrekking. Begin 2025 lieten zij een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de informatieplicht van drinkwaterbedrijven en de verhouding tot de AVG. Dit onderzoek leidde niet tot gezamenlijke conclusies, waarna Cocensus – in afstemming met de VNG en de Unie van Waterschappen – een kortgedingprocedure startte.

De voorzieningenrechter oordeelt dat de AVG niet in de weg staat aan het verstrekken van de gevraagde gegevens. Het verstrekken van NAW-gegevens maakt onderdeel uit van de wettelijke taak van drinkwaterbedrijven, zoals vastgelegd in het Besluit gegevensverstrekking gemeentelijke belastingheffing. Het delen van deze gegevens is volgens de rechter noodzakelijk en proportioneel voor het opleggen van belastingaanslagen.

De VNG en de Unie van Waterschappen reageren positief op de uitspraak. PWN kan nog in hoger beroep gaan of een bodemprocedure starten.