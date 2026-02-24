A-G: geen notificatie? Dan mogelijk geen aanmaningskosten

Het uitblijven van een e-mailnotificatie via MijnOverheid kan van belang kan zijn bij de vraag of aanmaningskosten terecht zijn opgelegd. De bewijslast is ten onrechte bij de burger gelegd.

Een man ontvangt een naheffingsaanslag parkeerbelasting van de gemeente Rotterdam. De aanslag wordt op 11 mei 2022 in zijn berichtenbox van MijnOverheid geplaatst. Omdat hij niet op tijd betaalt, krijgt hij een aanmaning met € 8 aan kosten. De man stelt dat hij nooit een e-mailnotificatie heeft ontvangen dat er een bericht in zijn berichtenbox klaarstond. Daardoor wist hij niet dat hij moest betalen. De rechtbank en het hof oordelen dat de aanslag rechtsgeldig is bekendgemaakt en laten de aanmaningskosten in stand. Volgens het hof heeft de man niet aannemelijk gemaakt dat er geen notificatie is verzonden.

Bekendmaking via MijnOverheid

De A-G benadrukt dat het plaatsen van een besluit in de berichtenbox van MijnOverheid geldt als elektronische verzending. Daarmee is het besluit officieel bekendgemaakt. Of er een notificatie is verstuurd of ontvangen, maakt voor de bekendmaking zelf niet uit. In zoverre is de aanslag dus rechtsgeldig bekendgemaakt.

Maar dat betekent volgens de A-G niet dat de notificatie geen rol speelt. Als iemand zich heeft aangemeld voor e-mailnotificaties en er is geen notificatie verzonden, kan niet zonder meer worden gezegd dat hij in gebreke is gebleven. In zo’n geval kunnen ook algemene beginselen van behoorlijk bestuur een rol spelen bij de vraag of aanmaningskosten terecht zijn.

Bewijslast bij de overheid

Volgens de A-G ligt de bewijslast niet bij de burger. Als iemand stelt dat hij geen notificatie heeft ontvangen, moet de invorderingsambtenaar nagaan of de notificatiefunctie was ingeschakeld en of er daadwerkelijk een notificatie is verzonden. Die informatie is beschikbaar via Logius.

Dat de man later een papieren betalingsherinnering heeft gekregen, verandert dit niet. Een burger mag niet in een nadeliger positie komen doordat een notificatie is uitgebleven.

De A-G adviseert daarom om het cassatieberoep gegrond te verklaren en de zaak terug te verwijzen voor nader onderzoek naar de vraag of de aanmaningskosten terecht zijn opgelegd.