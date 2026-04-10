Kopers betalen gemiddeld ruim half miljoen voor nieuwbouwhuis

De gemiddelde verkoopprijs van een nieuwbouwkoopwoning steeg in het laatste kwartaal van 2025 naar meer dan 520 duizend euro. De prijzen van bestaande en nieuwbouwkoopwoningen stegen met gemiddeld 6,2 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en het Kadaster.



Er is in Nederland een groot tekort aan woningen. Ondanks verwoede pogingen van opeenvolgende ministers van Volkshuisvesting hier iets aan te veranderen, bedraagt het woningtekort nog altijd een kleine 400.000 woningen. Het tekort zorgt voor verstopping van de woningmarkt en sterk geslonken kansen voor starters. Met het oog op de aanhoudende prijsstijgingen van nieuwbouw- en bestaande woningen lijken starters inmiddels bijna kansloos, want wie kan nu nog zonder veel spaargeld of hulp van familie een eerste huis kopen? Meer woningbouw zal volgens het Rijk bijdragen aan een lagere groei van de huizenprijzen of stabilisatie, maar gezien het gebrek aan vaart zullen nog wel wat jaren overheen gaan. Intussen stijgen de prijzen van koophuizen voorlopig door, evenals de grondprijzen voor woningbouwpercelen en die van vrije sector huurwoningen.

Nieuwbouwhuis verder buiten bereik

De prijzen van nieuwbouwkoopwoningen lagen in het vierde kwartaal van afgelopen jaar gemiddeld 6,2 procent hoger dan een jaar eerder. In het derde kwartaal van 2025 bedroeg deze jaar-op-jaar stijging 8,8 procent. De snelheid waarmee de prijzen stijgen is dus licht afgenomen. Desondanks bedraagt de gemiddelde verkoopprijs van een nieuwbouwkoopwoning nu ruim 520 duizend euro en is daarmee opnieuw verder buiten bereik van starters en middeninkomens gekomen.

Prijzen stijgen minder hard

De prijzen van bestaande koopwoningen stegen ook met 6,2 procent. Dit is het achtste kwartaal op rij waarin de huizenprijzen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder stijgen, maar deze toename is minder sterk dan in de vorige zes kwartalen. Vergeleken met een kwartaal eerder is de prijs van een bestaande koopwoning 0,5 procent hoger. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande koopwoning ligt nu op 486 duizend euro.

Er werden ruim 75 duizend koopwoningen (bestaande bouw en nieuwbouw) verkocht in het vierde kwartaal van 2025. Dit is 9,7 procent meer dan in hetzelfde kwartaal van 2024. De gemiddelde verkoopprijs van de totale koopwoningen is ruim 489 duizend euro.

Nederland boven EU-gemiddelde

Met een groei van de huizenprijzen van 6,2 procent ligt Nederland boven het gemiddelde van 5,5 procent voor de Europese Unie. Daarmee is dit het vierde achtereenvolgende kwartaal waarin de huizenprijzen gemiddeld sneller zijn gestegen dan in de EU. Net als vorig kwartaal, daalden de prijzen alleen in Finland, ditmaal met 3,1 procent. De grootste prijsstijging was in Hongarije, met 21,2 procent.

Nieuwbouwkavels ook duurder

Het CBS en het Kadaster hebben ook nieuwe cijfers over nieuwbouwkavels gepubliceerd. Nieuwbouwkavels voor woningbouw waren in het vierde kwartaal van 2025 gemiddeld 15,3 procent duurder dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Sinds het vierde kwartaal van 2023 is de prijsgroei elk kwartaal hoger dan het kwartaal ervoor. Over heel 2025 lagen de kavelprijzen gemiddeld 13,6 procent hoger dan in 2024.

Kavelprijzen stijgen het hardst in Drenthe

In 2025 stegen de kavelprijzen voor particuliere eengezinswoningen het sterkst in Drenthe (23,1 procent), Zuid-Holland (18,3 procent), Gelderland (16,1 procent) en Fryslân (15,3 procent). In de overige provincies blijft de prijsstijging onder het landelijk gemiddelde. In Zeeland stijgen de prijzen met 1,4 procent het minst.

Hoogste vierkantemeterprijs in provincie Utrecht

De nieuwbouwkavelprijzen per vierkante meter zijn het hoogst in de westelijke provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland, met gemiddeld meer dan 1000 euro. In de noordelijke provincies Fryslân, Groningen en Drenthe ligt de prijs juist ruim onder het landelijk gemiddelde, met bedragen rond of onder de 400 euro per vierkante meter. Gelderland (829 euro) en Noord-Brabant (854 euro per) liggen dicht bij het Nederlands gemiddelde.

Ook vrije huursector ontoegankelijker

Het eerste kwartaal van 2026 laat een verdere krimp zien van betaalbaar aanbod van vrije sector huurwoningen. Vergeleken met een jaar eerder namen de huurprijzen per vierkante meter toe met 7,3 procent. Dat blijkt uit een analyse van woningplatforms Pararius en Huurwoningen.nl. Het aanbod in het betaalbare segment blijft krimpen en verschuift verder naar hogere prijsklassen: inmiddels heeft 42 procent van alle beschikbare vrije sector huurwoningen een huurprijs boven de 2.000 euro per maand, tegenover 36,5 procent een jaar eerder.