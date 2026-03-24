Voorlopig houden statushouders voorrang op sociale huurwoning

Het nieuwe kabinet is net als het vorige van plan niet langer voorrang te verlenen aan statushouders bij sociale huur. Toch trekt minister Boekholt-O’Sullivan van Volkshuisvesting het bestaande wetsvoorstel van oud-minister Keijzer in en komt ze met een nieuwe wet. Dit tot frustratie van Keijzer, nu kamerlid.

Vooralsnog is het wat onduidelijk waarom het wetsvoorstel van Keijzer in de prullenbak verdwijnt. De nieuwe wet moet in ieder geval tegemoet komen aan de reacties van de Raad van State (RvS) en andere betrokkenen op het voorstel van het vorige kabinet. Dat is een belangrijke voorwaarde zegt Boekholt-O’Sullivan in een recent gepubliceerde Kamerbrief. Die reacties van de RvS waren overigens niet mals. Zo stelde het onafhankelijke adviesorgaan onder meer dat het wetsvoorstel in strijd is met de Grondwet. De huidige minister geeft wel aan dat aan dat een verbod op voorrang er wat haar betreft echt zal komen. Tot het zover is, blijft de besluitvorming over het verlenen van voorrang bij gemeenten.

Andere aanpak

De minister kiest voor een andere aanpak van het probleem en zoekt een oplossing langs drie routes: minder instroom, meer nieuwbouw en alternatieve huisvesting tussen COA-locaties en een reguliere woning. Boekholt-O’Sullivan: ‘Zodra deze alternatieve huisvesting er in voldoende mate is, zal de mogelijkheid van voorrang voor statushouders in sociale huurwoningen niet langer wettelijk mogelijk zijn’. Zij schrijft verder dat het nieuwe kabinet deze situatie wil oplossen omdat voorrang voor statushouders bij sociale huur steeds meer gaat knellen. Dat komt omdat andere woningzoekenden in veel gemeenten eindeloos lang op een wachtlijst staan. Vooral starters op de woningmarkt hebben het erg moeilijk.

Overleg met gemeenten

Om tot een nieuw, uitvoerbaar wetsvoorstel te komen gaat Boekholt-O’Sullivan met gemeenten en andere maatschappelijke partners aan de slag met de uitwerking van een convenant, zoals aangekondigd in het coalitieakkoord. Daarin moeten afspraken komen over het snel ontwikkelen van flexibele locaties, met woningen voor statushouders, Oekraïners en andere woningzoekenden die tijdelijke huisvesting nodig hebben. Zij kunnen daar dan terecht als alternatief voor het gebruik van sociale huurwoningen. Pas dan kan er een verbod komen op voorrang voor statushouders, aldus de minister.

Op zoek naar alternatieve huisvesting

Boekholt-O’Sullivan sluit daarbij graag aan bij succesvolle initiatieven in het land. Ze kijkt daarbij naar mogelijkheid om op te schalen op plekken waar flexwoningen en woningdelen bijvoorbeeld al worden ingezet. Hierdoor zijn op den duur minder woningen nodig voor huisvesting van statushouders, en vermindert de wachttijd voor sociale huurwoningen voor alle woningzoekenden. Ze wil daarover afspraken met gemeenten en corporaties. ‘Deze afspraken moeten zo snel mogelijk leiden tot oplossingen voor de huisvesting van statushouders’, zo staat in de brief. Het concept convenant moet voor de zomer klaar zijn. Boekholt-O’Sullivan belooft dat ze snel van start gaat met de voorbereidingen van het vervangende wetsvoorstel en deze dit jaar nog in internet consultatie zal doen.

Keijzer legt zich er niet bij neer

Intussen probeert Mona Keijzer haar kroonjuweel alsnog veilig te stellen. Keijzer is na haar afsplitsing van de BBB nu partijloos Kamerlid. Ze begrijpt niets van deze move van haar opvolger en gaat daarom zélf een wet indienen, wat voor een Kamerlid nogal ongebruikelijk is. Ze weet daarbij nog niet of het een kopie wordt van haar oude wetsvoorstel of een aangepaste versie. Tegen Trouw zegt ze haast te hebben en de wet binnen 1, maximaal 2 weken’ naar de Raad van State te willen sturen. Keijzer werkt daarbij naar eigen zeggen samen met de afgesplitste PVV’er Gidi Markuszower. Ook zou de SGP interesse hebben.