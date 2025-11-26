Bijna 8 procent corporatiewoningen naar statushouders

In 2023 werd bijna 8 procent van alle vrijgekomen corporatiewoningen (ruim 13.000 woningen) toegewezen aan huishoudens met een of meerdere statushouders, wat een lichte stijging betekent ten opzichte van het jaar ervoor toen dit aandeel op 7 procent lag.

Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Statushouders waren relatief vaak starters op de woningmarkt: van alle huishoudens die voor het eerst in een corporatiewoning gingen wonen, was 20 procent een huishouden met een statushouder (8.200 huishoudens).

Verdeling en typering huishoudens

In totaal kwamen er in 2023 161.000 corporatiewoningen vrij. Hiervan werd dus bijna 8 procent aan statushouderhuishoudens toegewezen, tegenover 4 tot 7 procent in de vijf jaren ervoor. De helft van deze statushouders had korter dan een jaar een verblijfsvergunning of verbleef begin 2023 nog in een opvanglocatie van het COA; de overige helft had al langer een verblijfsvergunning en woonde niet meer in een opvanglocatie.

Twee derde van de huishoudens van statushouders in corporatiewoningen bestond uit alleenstaanden. In 2023 betrof 7 procent van de alleenwonende huurders een statushouder (7.400 huishoudens), tegen 5 procent in 2022. Vooral onder stellen met kinderen was het aandeel statushouders groot: 23 procent van deze huishoudens bestond uit statushouders, waarbij in driekwart van de gevallen minstens één gezinslid korter dan een jaar een verblijfsvergunning had.

Doorstroming en regio’s

Meer dan 64 procent van de huishoudens met een statushouder was starter op de woningmarkt, zij lieten dus geen woning achter na hun verhuizing. Bij niet-statushouderhuishoudens lag dit aandeel duidelijk lager (22,1 procent). Slechts 17 procent van de statushouders liet een vrije woning achter, tegenover ruim de helft van de overige huishoudens.

Op regionaal niveau liep het percentage flink uiteen. Alkmaar en omgeving kende het hoogste aandeel, daar werd ruim 12 procent van de vrijgekomen corporatiewoningen aan statushouders toegewezen, gevolgd door Midden-Limburg en Flevoland met ongeveer 12 procent. Het laagste aandeel was er in Delfzijl en omgeving met minder dan 2 procent.

Aantal bewoners en aandeel op lange termijn

In totaal woonden in 2023 ongeveer 25.000 statushouders in vrijgekomen corporatiewoningen, oftewel 10 procent van alle nieuwe bewoners (161.000 nieuwe huishoudens, 265.000 personen in totaal). Huishoudens met statushouders zijn gemiddeld groter dan andere huishoudens, waardoor het persoonsaandeel hoger is.

Eind 2023 waren er circa 2,2 miljoen corporatiewoningen in Nederland. In ruim 48.000 van deze woningen woonde een huishouden met een statushouder; dat is 2,2 procent van het totaal. Wanneer voormalig statushouders met inmiddels de Nederlandse nationaliteit worden meegerekend, bewoont in totaal bijna 7,8 procent van deze woningen een oud-statushouder.