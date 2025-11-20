Minister Keijzer wil gesprek met Tweede Kamer over maatregelen middenhuur

Minister Keijzer wil zo spoedig mogelijk met de Tweede Kamer in gesprek over effectieve maatregelen om het aanbod van huurwoningen, met name in het middensegment en studentenhuisvesting, op peil te houden.

De minister constateert dat vooral particuliere verhuurders hun woningen steeds vaker verkopen in plaats van verhuren, wat mede wordt veroorzaakt door recente fiscale en huurregelgeving. Sinds begin 2025 steeg het aantal verkochte huurwoningen door deze groep investeerders met 41% ten opzichte van een jaar eerder; veel van deze woningen waren sociale huur- of middenhuurwoningen. Ook studentenkamers verdwijnen uit het aanbod doordat verkoop financieel aantrekkelijker is geworden.

Om het verlies van middenhuurwoningen en kamers tegen te gaan, heeft de minister vorige maand vier gerichte wetswijzigingen naar beide Kamers gestuurd. Het voorstel omvat onder meer een WOZ-prijsopslag in het woningwaarderingsstelsel, een zwaardere weging van de WOZ-waarde van kleine rijksmonumenten en het schrappen van minpunten wegens het ontbreken van buitenruimte. Voor studenten wordt eenmalig de mogelijkheid van een tijdelijk huurcontract geboden. Ondanks het feit dat de Tweede Kamer via een motie opriep om deze wijzigingen niet door te voeren, benadrukt de minister de urgentie; zonder aanvullende maatregelen neemt het tekort aan betaalbare huurwoningen verder toe. Minister Keijzer wil daarom met de Tweede Kamer bespreken welke beleidsopties alsnog haalbaar zijn om verhuurders beter tegemoet te komen en het aanbod te waarborgen.

Wet betaalbare huur

Daarnaast gaat de minister in de Kamerbrief in op de voortgang rond de Wet betaalbare huur (in werking sinds 1 juli 2024). Uit de invoeringstoets blijkt dat die implementatie grotendeels soepel verloopt, maar dat gemeenten en andere betrokkenen behoefte hebben aan blijvende ondersteuning—onder meer via extra financiering, bijeenkomsten en een landelijke opleidingsmodule voor ambtenaren.

Tijdelijke nieuwbouwopslag

Verder onderzoekt de minister of de tijdelijke nieuwbouwopslag in het woningwaarderingsstelsel (10% opslag voor middenhuur die gestart is vóór 1 januari 2028) verlengd moet worden, vanwege knelpunten door lange procedures. Eind 2026 volgt op dit punt een besluit. Tot slot blijft de jaarlijkse indexatie van maximale huurprijzen gekoppeld aan de inflatie, zodat investeerders zekerheid houden en huurprijzen betaalbaar blijven. Een hogere indexatie zou de betaalbaarheid voor huurders te veel onder druk zetten.