Aanpak vocht- en schimmelproblematiek huurwoningen vooral via lokale afspraken

Een aanzienlijk deel van de huurwoningen kampt met vocht- en schimmelproblematiek. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de kwaliteit van de woning, maar raakt ook direct aan de gezondheid en het welzijn van bewoners.

In een Kamerbrief licht minister Boekholt- O’Sullivan de aanpak van de vocht- en schimmelproblematiek toe. Het is duidelijk dat vocht- en schimmelproblematiek een complexe opgave is. De oorzaken kunnen verschillen per woning en situatie, en liggen vaak in een combinatie van bouwtechnische aspecten, gebruik van de woning en externe factoren zoals grondwaterstanden. Dit vraagt om maatwerk en een aanpak die dicht bij de praktijk en de betrokken partijen staat. Lokale partijen (bewoners, huurderverenigingen, gemeenten en corporaties) hebben het beste zicht op de problematiek en een passende aanpak. Een analyse voor een passende aanpak om vocht- en schimmel terug te dringen kan dus het beste lokaal worden gerealiseerd.

Lokale prestatie-afspraken

De lokale prestatieafspraken zijn het juiste instrument om afspraken over vocht- en schimmel vast te leggen. Minister Boekholt roept gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties op om vocht- en schimmelproblematiek expliciet en concreet onderdeel te maken van deze afspraken. Daarbij kan gedacht worden aan afspraken over signalering, opvolging en monitoring van meldingen en inzet op preventie van huurders. De VNG, Aedes en de Woonbond spelen een belangrijke rol om hun leden te informeren.

In de herijkte Handreiking lokale prestatieafspraken, die na inwerkingtreding van de Wet regie wordt gedeeld met corporaties, huurdersorganisaties en gemeenten, wordt extra aandacht besteed aan de aanpak van vocht- en schimmelproblematiek. De handreiking stimuleert corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties om op lokaal niveau concrete afspraken te maken. Corporaties moeten ook in hun bod voor de lokale prestatieafspraken ingaan op de onderwerpen kwaliteit en leefbaarheid. Vocht en schimmel vallen onder deze onderwerpen.