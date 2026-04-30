Minder starters vinden hun weg op de woningmarkt

In 2024 bleef het aantal starters op de woningmarkt achter bij een jaar eerder. Opvallend was dat de groep tussen de 25 en 35 jaar minder snel een zelfstandige woning vond vanuit het ouderlijk huis. Dat blijkt uit recente cijfers van het CBS, op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het woningtekort en de hoge huur en koopprijzen voor bestaande en nieuwbouwhuizen eisen ook hun tol bij starters op de woningmarkt. Voor alle categorieën woningzoekenden is het moeilijk, maar starters lijken nog minder makkelijk hun weg naar een eigen woning te vinden. In 2024 waren er 518 duizend starters op de woningmarkt, minder dan de 560 duizend in 2023. Vooral het aantal jongeren dat het ouderlijk huis verlaat daalt, met 12 procent.

Langer in ouderlijk huis

In 2024 startten 96 duizend thuiswonenden jonger dan 25 jaar op de woningmarkt. In 2023 waren dit er nog 125 duizend. Tegelijkertijd neemt het aantal mensen van 25 tot 35 jaar dat een eerste huis huurt of koopt toe, maar ook deze leeftijdsgroep krijgt het moeilijker om het ouderlijk huis te verlaten. Het totaal aantal 25- tot 35-jarigen steeg in 2024 met 1,7 procent, terwijl het aantal thuiswonenden in deze leeftijdsgroep met 5,6 procent groeide.

Voor werk of studie naar Nederland

Starters zijn niet alleen jongeren die uit huis gaan om op zichzelf te wonen. Het grootste deel van de starters in 2024 waren mensen die voor werk of studie naar Nederland kwamen. Deze immigranten komen rechtstreeks op de woningmarkt terecht.

Ook Oekraïners behoren tot de groep startende immigranten die een huis zoekt. Zo was er in 2022 een piek in het aantal immigranten, grotendeels vanwege de toestroom van Oekraïners, door het begin van de oorlog met Rusland.

Daklozen en voormalig gedetineerden

Ook personen vanuit een zogeheten institutioneel huishouden worden beschouwd als starters op de woningmarkt. Dit zijn bijvoorbeeld statushouders die vanuit een asielzoekerscentrum naar een eigen huurwoning verhuizen, voormalig gedetineerden of daklozen. Het aantal personen dat verhuisde vanuit een institutioneel huishouden bleef in 2024 met ruim 22 duizend personen relatief klein, maar lag wel 13 procent hoger dan in 2023.

Starters vaker naar koopwoning

In 2024 was 43 procent van de starterswoningen een private huurwoning, ongeveer 24 procent van de starterswoningen bestond uit koopwoningen. In 2023 was dit nog 49 en 20 procent. Het aandeel private huurwoningen op de woningmarkt neemt af, omdat deze woningen steeds vaker verkocht worden aan particulieren die er zelf gaan wonen. Naast koopwoningen verhuisden starters ook vaker naar een woning van een woningcorporatie, dit aandeel steeg van 27 procent in 2023 naar 29 procent in 2024.

Uitponden zorgt voor minder private huurwoningen

Voor starters weegt de toename van het aandeel koopwoningen echter niet op tegen de afname van het aandeel private huurwoningen. Vergeleken met 2023 nam het aantal koopwoningen van starters in 2024 toe met ruim 3 duizend woningen, terwijl het aantal private huurwoningen van starters afnam met bijna 13 duizend. Deze daling van het aantal private huurwoningen duurde voort in 2025, zoals schattingen van onder meer de NVM laten zien.

Dat komt doordat veel kleine beleggers afgelopen jaar hun huurpanden hebben verkocht als gevolg van de Wet betaalbare huur van 1 juli 2024. Langer verhuren is door de veranderde regelgeving voor veel beleggers niet meer rendabel. Veel huurders moeten daarom gedwongen hun huis verlaten. Zij kunnen wel beter terecht op de koopmarkt, want het aanbod van relatief betaalbare woningen, veelal appartementen, is door het uitponden van de huurpanden gestegen.

Doorstromers op woningmarkt vaker van huur naar koop

Dat blijkt ook uit de cijfers over doorstromers. In 2024 zijn er ruim 66 duizend koopwoningen betrokken door doorstromers die hierbij een huurwoning achterlieten, 5 procent meer dan in 2023. Doorstromers verhuizen net als starters minder vaak naar een private huurwoning. In 2024 betrokken doorstromers ruim 120 duizend private huurwoningen, 8 procent minder dan in 2023.