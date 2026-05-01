Burgemeester Ede: ‘Defensie moet protocollen aanscherpen’ na nieuwe natuurbranden

Defensie onderschat het risico op natuurbranden en moet de protocollen aanscherpen. Dat stelt burgemeester René Verhulst van Ede in EenVandaag. In zijn gemeente ging vorig jaar 76 hectare heide verloren, en ook vorige week brak er brand uit na defensie-oefeningen.

Na de eerdere brand waarschuwde Verhulst al dat het snel opnieuw mis kon gaan. Binnen een week volgden vier natuurbranden op militaire oefenterreinen.

Niet oefenen bij droogte

Afgelopen woensdag ontstond bij Nunspeet een brand van circa 500 hectare. Of een militaire oefening de oorzaak is, wordt nog onderzocht. Inmiddels zijn ook branden gemeld op oefenterreinen bij Weert en de Oirschotse Heide. Volgens Verhulst is het risico bij droogte zo groot dat oefenen op heide en gras onverstandig is. Oefeningen zouden beter kunnen plaatsvinden op locaties waar het veiliger is.

Heide vat sneller vlam

De oorzaak van de brand in Ede vorige week is nog onbekend. De brand in 2025 werd wel veroorzaakt door een oefengranaat. Verhulst is hierover in gesprek met Defensie. Volgens hem is de natuur veranderd: de heide bevat tegenwoordig meer gras en mos en is daardoor brandgevoeliger. “Het vat veel sneller vlam,” aldus de burgemeester.

Andere oefenlocaties nodig

Verhulst vindt dat Defensie niet alleen naar protocollen moet kijken, maar ook naar alternatieve oefenlocaties. Hij stelde voor om bijvoorbeeld wegen af te sluiten of gebruik te maken van andere terreinen, maar volgens Defensie laten de regels dat niet toe.

Meer bluscapaciteit

Op korte termijn ligt de focus volgens de burgemeester op betere blusvoorzieningen. Nu kost het tijd om branden te bereiken omdat die vaak midden op oefenterreinen ontstaan. Blusvoertuigen dichter bij oefeningen zouden het verschil kunnen maken.

Oproep aan Defensie

De oproep van Ede en andere gemeenten met oefenterreinen is duidelijk: wees voorzichtig en overleg. De recente branden tonen volgens Verhulst aan hoeveel impact zulke incidenten hebben. Hij roept Defensie op de protocollen aan te scherpen, samen te werken met gemeenten en te zorgen voor voldoende bluscapaciteit.