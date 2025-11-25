De Nederlandse brandweer schiet tekort bij grootschalige incidenten, vooral als deze tegelijk plaatsvinden of lang aanhouden. De veiligheid van burgers en hulpverleners komt hierdoor onder druk te staan.

Dat concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid in een nieuw onderzoek naar de uitvoering van Grootschalig en Specialistisch Brandweeroptreden.

Uit het rapport blijkt dat samenwerking niet goed verloopt wanneer brandweerkorpsen elkaar moeten ondersteunen buiten de eigen regio. ‘Tot nu toe is het gelukkig goed gegaan bij grote branden in Nederland,’ zegt waarnemend inspecteur-generaal Liesbeth Huijzer. ‘Uit ons onderzoek blijkt dat dit bij toeval goed is afgelopen.’

Toenemende risico’s

De kans op grote incidenten neemt de komende jaren toe, vooral door klimaatverandering. Zo is er een grotere kans op langdurige droogte, overstromingen en grootschalige natuurbranden. Deze toenemende risico’s vragen om bovenregionale samenwerking, flexibiliteit en slagkracht. Slagkracht is de mate waarin de brandweer in staat is om grootschalige en specialistische incidenten effectief te bestrijden. Hierbij gaat het onder andere om bestuur, materieel, personeel, opleidingen en bevoegdheden.

De Inspectie constateert dat de brandweer in beperkte mate voldoet aan afgesproken normen voor bovenregionale en landelijke slagkracht. Slechts enkele regio’s zijn in staat structureel pelotons buiten de eigen regio in te zetten. Door personeelstekorten, gebrek aan extra materieel en onvoldoende afstemming tussen de regio’s is effectieve bovenregionale samenwerking lastig.

Centrale regie ontbreekt

De tekortkomingen komen niet door een gebrek aan vakmanschap of inzet. Het rapport benadrukt dat brandweermensen door het hele land professionaliteit, improvisatievermogen en bereidheid tonen. Wel ontbreekt het de brandweer aan regie. De manier waarop veiligheidsregio’s elkaar ondersteunen is versnipperd en in de praktijk afhankelijk van lokale keuzes en improvisatie. Volgens Huijzer kan de brandweer alleen toekomstbestendig werken als het vakmanschap wordt aangevuld met centrale regie, vooral bij incidenten die meerdere regio’s raken.

Kader voor landelijk optreden

De Inspectie JenV roept de minister op om een kader op te stellen voor het bovenregionaal, landelijk optreden van de brandweer. Ook vragen de onderzoekers om duidelijke landelijke afspraken met de veiligheidsregio’s over de verdeling van schaarste bij meerdere of grootschalige incidenten. Aan de regio’s zelf adviseert de Inspectie onder meer om te zorgen voor een actueel overzicht van slagkracht van de eigen regio en doorontwikkeling van de landelijke specialismen.

Alle aanbevelingen zijn te vinden in het rapport.