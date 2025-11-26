Kabinet wil zender in elke wolvenroedel

Staatssecretaris Rummenie vindt dat het zenderen van wolven van groot belang is om meer inzicht te krijgen in het gedrag van probleemwolven. Wel is het zenderen van wolven juridisch complex.

De staatssecretaris erkent de groeiende angst en maatschappelijke onrust rond wolven die in de nabijheid van mensen, bebouwing en huisdieren opereren, en benadrukt dat provincies en gemeenten met urgentie werken aan het voorkomen van incidenten en het snel ingrijpen waar nodig.​

Eind september stuurden een aantal burgemeesters een brandbrief aan Rummenie. Zij maken zich grote zorgen over het groeiende aantal wolven en de gevolgen voor de veiligheid van mensen en dieren.

Een centrale maatregel is het zenderen van wolven, waarmee het gedrag en de verplaatsingen van probleemwolven in Nederland beter inzichtelijk kunnen worden gemaakt. De staatssecretaris is bereid om hierop in te zetten, waarbij in elk roedel idealiter een territoriaal ouderdier een zender krijgt. Deze ouderdieren bieden een representatief beeld van gedrag binnen de roedel. Het monitoren van deze dieren moet leiden tot een beter beeld van veplaatsingen, incidenten en risico’s.

Juridisch complex

Het zenderen van wolven is juridisch complex. Zo vallen handelingen onder meerdere regelingen: de Wet op de dierproeven (Wod), de Habitatrichtlijn (waarvoor provinciale ontheffingen nodig zijn) en daarnaast specifieke Europese regels rond het vangen van wilde dieren. Voor zenderonderzoek met bijvoorbeeld pootklemmen gelden strikte eisen en er zijn uitzonderingen mogelijk alleen voor wetenschappelijke doelen rond instandhouding. Wageningen University & Research (WUR) en de Zoogdiervereniging beschikken sinds kort over onherroepelijke onderzoeksontheffingen voor zenderen van zoogdieren inclusief wolven. De provincie Utrecht verstrekte via maatwerkvoorschriften toestemming, maar er zijn nog geen zenders geplaatst daar.

De staatssecretaris vindt dat informatie uit zenderonderzoek niet alleen ecologisch, maar ook voor veiligheidsdoeleinden in het publieke domein beschikbaar moet zijn. Afstemming hierover met gemeenten, provincies en burgemeesters is gewenst. Eventuele structurele zenderprogramma’s en het opstellen van een Soorten Management Plan (SMP) liggen primair bij provincies; een landelijk SMP is mogelijk te generiek.