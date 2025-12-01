‘Vechtpartijen zijn van alle tijden maar er is een nieuwe dimensie bij gekomen’

Minister Van Oosten ziet geen aanleiding voor een aparte proefaanpak van rivaliserende jeugdgroepen voor kleinere gemeenten.

Dit schrijft de minister in antwoord op Kamervragen. Rivaliteit tussen jongeren is een bekend en langdurig verschijnsel, maar sociale media geven daar een nieuwe dimensie aan: online uitingen kunnen fungeren als katalysator en leiden tot escalatie op straat.​

De minister benadrukt dat verschillende partijen een rol hebben bij het signaleren van spanningen in de hybride leefwereld van jongeren. Ouders en scholen kunnen zorgelijk gedrag opmerken en krijgen via diverse organisaties handelingsperspectief. Binnen de politie zijn digitale wijkagenten actief die online surveilleren, open bronnen monitoren en in verbinding staan met wijkagenten, jongerenwerkers en (jeugd-)boa’s. Zij brengen in kaart wat er lokaal online speelt en kunnen zo vroegtijdig signaleren en duiden.​

7-stappenmodel jeugdgroepen

De aanpak van problematische jeugdgroepen vindt onder regie van de burgemeester plaats, in samenwerking met politie, jongerenwerk en het Openbaar Ministerie; waar nodig worden ook jeugdreclassering en partners uit het sociaal domein betrokken. Hiervoor bestaat het 7-stappenmodel jeugdgroepen, dat beschrijft welke partijen welke rol hebben en welke informatie-uitwisseling nodig is om effectief samen te werken. Vanuit de groepsaanpak kan worden opgeschaald naar een persoonsgerichte aanpak in het Zorg- en Veiligheidshuis. Per gemeente verschilt de uitwerking; professionals in de wijk bepalen welke jongeren deel uitmaken van de harde kern of meelopen, en welke combinatie van hulp, begeleiding of strafrecht nodig is. Jongerenwerk, straatcoaches of jeugdboa’s spelen door hun laagdrempelige contact een belangrijke rol bij vroegsignalering en het voorkomen van escalaties.​

Geen proefaanpak

De minister ziet geen aanleiding voor een aparte proefaanpak voor kleinere gemeenten, omdat al instrumenten bestaan zoals het 7-stappenmodel en omdat enkele gemeenten met steun van het ministerie werken aan doorontwikkeling van regionale en groepsgerichte aanpakken, waarvan ervaringen en lessen gedeeld kunnen worden. Via het programma Preventie met Gezag worden 27 gemeenten met structurele middelen ondersteund, en krijgen 20 kleinere gemeenten een tijdelijke impuls om hun lokale aanpak van jeugdcriminaliteit te versterken. De nadruk ligt op kennisdeling via een digitaal netwerk, zodat ook niet-gesubsidieerde gemeenten kunnen profiteren.​

Online jongerengeweld

Voor online jongerengeweld verwijst de minister naar versterking van online jongerenwerk, waarbij jongerenwerkers offline kennis koppelen aan online inzichten en zo een signalerende, normerende en preventieve rol vervullen. Daarnaast is het lespakket Mijn Cyberrijbewijs gratis beschikbaar voor groepen 7 en 8 om digitale weerbaarheid te vergroten. Er loopt een onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar online geweld als onderdeel van geweld in het publieke en semipublieke domein; de Kamer ontvangt de uitkomsten en beleidsvoornemens later. Over het strafbaar stellen van het online plaatsen van beelden van slachtoffers verwijst de minister naar een lopend initiatiefwetsvoorstel (36381) van Kamerleden, waarover het kabinet pas bij plenaire behandeling inhoudelijk zal oordelen.