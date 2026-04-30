Gemeente.nu

Nieuws voor gemeenten

Inzet middelen voor betere dienstverlening na afwijzing Wajong

door

Vanaf 2027 wil het ministerie van SZW de dienstverlening door gemeenten voor jongeren die afgewezen zijn voor de Wajong bevorderen.

Dit voornemen is opgenomen in de VN werkagenda. Het gaat hier specifiek om dienstverlening aan de groep jongeren die is afgewezen voor de Wajong omdat het UWV niet kan uitsluiten dat arbeidsvermogen wel ontwikkeld kan worden. Het gaat jaarlijks om circa 1.350 jongeren, zo geeft UWV aan. Het voornemen is dat de 35 centrumgemeenten in de arbeidsmarktregio’s deze dienstverlening vormgeven. Het Rijk stelt hier financiële middelen voor beschikbaar.

Begeleiding

Vanaf 2027 zal UWV deze jongeren ‘warm’ overdragen aan gemeenten om daar ondersteuning te krijgen. Op basis van verschillende pilots met gemeenten heeft het UWV hier ervaring mee opgedaan. UWV ontwikkelt een landelijk werkproces voor de overdracht.

De gevraagde ondersteuning bij de gemeente bestaat uit begeleiding op alle levensgebieden met veel persoonlijke aandacht. En uit een veilige ontwikkelplek voor de jongere om uit te proberen of werk tot de mogelijkheden behoort en om vaardigheden te ontwikkelen.

Het ministerie werkt toe naar het onderbrengen van deze ontwikkeltrajecten voor jongeren als voorziening in artikel 7a van de Participatiewet, dat ziet op de ondersteuning van jongeren bij of gericht op arbeidsinschakeling.

Voor deze dienstverlening wordt in 2027  4,2 miljoen euro beschikbaar gesteld aan gemeenten oplopend tot een bedrag van 29,3 miljoen euro structureel vanaf 2033. Aangezien de inzet specifieke expertise vraagt en de doelgroep met zo’n 1.350 jongeren per jaar landelijk gezien relatief klein is, worden de middelen aan centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio’s toegekend via een decentralisatie-uitkering (DU). De verdeling vindt plaats op basis van het verdeelmodel dat het Rijk ook voor het cluster Participatie binnen de algemene uitkering van het gemeentefonds hanteert. Deze middelen worden in de komende meicirculaire bekendgemaakt als onderdeel van de bredere DU dienstverlening gericht op arbeidsinschakeling van jongeren. In deze DU zitten ook de extra middelen voor uitvoering van de wet- en regelgeving van school naar duurzaam werk.

Handreiking

Het ministerie van SZW en de VNG willen graag samen met een aantal (centrum)gemeenten, cliëntvertegenwoordigers, UWV en organisaties met specifieke expertise ten aanzien van het ondersteunen en ontwikkelen van deze doelgroep (zoals sociaal ontwikkelbedrijven, Cedris, Phrenos, ESB-instellingen) bezien hoe de dienstverlening op passende wijze vormgegeven en geborgd kan worden in de arbeidsmarktregio’s.

SZW en VNG maken een handreiking. Het ministerie van SZW en de VNG betrekken graag (centrum)gemeenten die al bezig zijn met dit soort dienstverlening en/of goede ideeën hebben om deze groep goed te begeleiden, bij het maken van beleid. Wie werkzaam is  voor een (centrum)gemeente en geïnteresseerd is om mee te denken bij dit vraagstuk, kan zich opgeven bij het ministerie.

Tagged With: , , Filed Under: Sociaal

Reader Interactions

GERELATEERD

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *