Contact met de overheid gaat vaak goed, maar niet iedereen wordt bereikt

Mensen met een basisschool- of vmbo-opleiding hebben minder contact met de overheid dan hoger opgeleiden. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), dat deze uitkomst zorgelijk noemt.

Uit een blijkt dat verschillen in contact deels te verklaren zijn door levensfase of behoeften. Zo hebben ouderen vaker te maken met instanties rond langdurige zorg, terwijl jongeren juist vaker contact hebben met DUO. Toch bieden dit soort logische verklaringen volgens het SCP geen antwoord op het feit dat lager opgeleiden in het algemeen minder contact met de overheid rapporteren.

Geen duidelijke redenen

Het planbureau ziet geen duidelijke reden waarom deze groep minder behoefte zou hebben aan overheidsdiensten, of waarom de overheid hen minder zou moeten benaderen. Wel speelt mogelijk een gebrek aan vertrouwen een rol: mensen die minder vertrouwen hebben in de overheid, maken vaak ook minder gebruik van publieke voorzieningen.

Volgens het SCP is contact tussen burgers en overheid essentieel om inzicht te krijgen in behoeften, belangen en dagelijkse realiteit. Zonder dat contact wordt het lastig om burgers goed te vertegenwoordigen in beleid en besluitvorming. Het planbureau stelt daarbij kritische vragen, zoals of de veiligheid en belangen van deze groep wel voldoende worden meegenomen, gezien hun beperkte contact met bijvoorbeeld politie en politiek.

Tegelijkertijd wijst het SCP erop dat contact ook kan bijdragen aan een positiever beeld van de overheid en meer vertrouwen. Over het algemeen is ruim twee derde van de Nederlanders tevreden over hun contact met overheidsinstanties.

Het SCP merkt op dat het ook bij het onderzoek lastig was om voldoende respondenten met een lagere opleiding te bereiken. Mogelijk voelen zij zich minder aangesproken door onderzoek vanuit de overheid, zeker wanneer het onderwerp de overheid zelf betreft. Desondanks is het onderzoek zo opgezet dat er betrouwbare uitspraken over deze groep gedaan kunnen worden.

Volgens het SCP heeft ongeveer 28 procent van de volwassen bevolking in Nederland een basisschool- of vmbo-opleiding als hoogste afgeronde niveau.