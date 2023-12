Van der Burg: ‘opvang asielzoekers op Defensielocaties’

Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) bekijkt of opvang van asielzoekers mogelijk is op een aantal Defensielocaties. Daar heeft hij wel toestemming van de betreffende gemeenten voor nodig. Dat geldt ook voor de aangeboden opvang op vakantieparken en andere accommodaties.

‘Bij Defensie zien we bepaalde locaties waar opvang van asielzoekers zou kunnen,’ aldus de bewindsman. ‘Ik heb voor de kerst gewoon heel veel plek extra nodig en voor de kerst betekent gewoon binnen nu en twee weken. Dus Defensie zal daar een bepaalde oplossing voor hebben. Het hangt ervan af of ik gemeenten zover krijg, maar we zijn er in ieder geval mee bezig,’ zei hij vrijdag voorafgaand aan de wekelijkse ministerraad.

Onveilig en onhoudbaar

Donderdag deed Van der Burg al ‘met klem’ opnieuw een beroep op gemeenten en provincies om veel meer nieuwe opvangplekken beschikbaar te stellen. Dit in reactie op een rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid over de situatie in het asielzoekers- en aanmeldcentrum in Ter Apel eerder deze week. Daar is het ‘onveilig en onhoudbaar’, concludeerde de inspectie, onder meer omdat er meer mensen verblijven dan de bedoeling is. ‘De maximale bezetting van 2000 asielzoekers werd flink overschreden en hierdoor kon niet worden voldaan ‘aan de meest basale eisen van opvang op het gebied van bed en bad’.

Vrijdagochtend sprak Van der Burg hierover met provincies, de VNG en het Veiligheidsberaad. Concreet wordt Van der Burg momenteel benaderd door vakantieparken of andere accommodaties ‘waar op dit moment ruimte is’. Maar ook daar is hij afhankelijk van toestemming van gemeentebesturen. Hij is daarmee momenteel mee in gesprek, maar welke gemeenten dat zijn, wil hij niet zeggen omdat de bewoners nog niet op de hoogte zijn gesteld.

Extra opvang in Wageningen

Wel bekend is dat gemeente Wageningen vrijdag heeft besloten tot de opvang van 50 extra asielzoekers in hotel WICC. Dit vanwege de nijpende situatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. In Wageningen zijn al twee asielzoekerscentra en een andere noodopvanglocatie. Ook wonen er gevluchte Oekraïners in de Gelderse plaats, die nu in totaal ruim duizend vluchtelingen onderdak biedt.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) mag de asielzoekers vanaf volgende week maximaal drie maanden in de hotelkamers onderbrengen. Voorwaarde is dat de vluchtelingen daarna naar een reguliere opvang in Wageningen of in de regio vertrekken.

UNHCR: ‘failliet opvangsysteem’

De UNHCR reageerde donderdag ook op de bevindingen van de Inspectie Justitie en Veiligheid. De VN-vluchtelingenorganisatie noemt de huidige situatie in Ter Apel ‘ronduit zorgwekkend en een symptoom van een failliet opvangsysteem’. Ook de UNCHR concludeert dat de situatie op het terrein van het asielzoekerscentrum en aanmeldcentrum ‘onveilig en onhoudbaar’ is.

Dat nu, net als vorig jaar zomer, Nederland opnieuw door een ondergrens zakt is volgens de vluchtelingenorganisatie te betreuren. ‘Dat geldt in eerste instantie voor de asielzoekers zelf, maar ook voor de medewerkers en omwonenden in Ter Apel.’

Gebrekkige doorstroom

De oorzaak voor de huidige situatie wijdt de UNCHR aan de gebrekkige doorstoom van asielzoekers van Ter Apel naar asielzoekerscentra en niet aan een hogere asielinstroom. De instroom is ‘min of meer gelijk aan de instroom vorig jaar rond deze tijd’. De VN-organisatie vindt dat de komst van een extra aanmeldcentrum nodig is en dat het makkelijker moet worden een vergunning te krijgen om gebouwen een woonbestemming te geven. Ook zou de Eerste Kamer de spreidingswet moeten aannemen.

Opvang aan EU-buitengrenzen

Daarnaast kijkt de UNHCR positief aan tegen Europese plannen, waarbij asielzoekers aan de buitengrens van de EU een screening krijgen. ‘De screening van kansarme en kansrijke asielzoekers aan de buitengrenzen van de EU, zal, indien de voorstellen worden aangenomen, ervoor zorgen dat er minder kansarme asielzoekers in Nederland asiel aanvragen.’