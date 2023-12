‘Met klem’ beroep op gemeenten voor asielopvang na inspecties

Volgens demissionair staatssecretaris Van der Burg (Asiel) is het ‘duidelijk dat de situatie in Ter Apel zo niet langer kan.’ Dat laat hij weten na een rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid over het asielzoekers- en aanmeldcentrum daar. De bewindsman doet ‘met klem’ een beroep op gemeenten en provincies om meer nieuwe opvangplekken beschikbaar te stellen.

De situatie in Ter Apel is onveilig en onhoudbaar, stelt de inspectie na een bezoek deze week. Er mogen volgens afspraken met de lokale autoriteiten maximaal 2000 mensen verblijven, maar begin deze week verbleven er al 2340 mensen in het aanmeldcentrum. ‘We beseffen dat we veel van gemeenten en provincies vragen, maar we zullen dit echt met elkaar moeten doen,’ aldus de staatssecretaris.

Overlast

Volgens de inspectie neemt de kans op gewelddadige incidenten toe. Er is een groep van zo’n 200 tot 250 asielzoekers die overlast veroorzaakt. Het ministerie zegt constant aan oplossingen te werken. Er wordt onder meer gekeken hoe deze groep kan worden opgebroken. Vaak neemt de overlast snel af als deze overlastgevende groepen uit elkaar worden gehaald, aldus een woordvoerder.

Inspectie GGD Groningen

Ook de hygiëne in de wachtruimtes bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel laat te wensen over. Dat beeld komt naar voren uit een inspectierapport van de GGD Groningen dat EenVandaag publiceerde. Het zogeheten observatiebezoek vond afgelopen zondagavond plaats op verzoek van de gemeente Westerwolde, laat een GGD-woordvoerster weten.

Inspecteurs troffen in de wachtruimtes van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), waar een deel van de asielzoekers noodgedwongen moet overnachten, onder meer volle afvalbakken, vuile toiletten en ongereinigde matrassen aan. Ook is er geen mogelijkheid om kleding te wassen en drogen, schrijven ze in hun rapport.

Geschrokken

Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde, de gemeente waar Ter Apel onder valt, was zondag bij de inspectie aanwezig. Zijn woordvoerster laat donderdag weten dat hij ‘geschrokken en verdrietig’ is van wat hij heeft gezien. Ze zegt dat de gemeente nog geen officiële reactie van het COA heeft gehad op de inspectie.

Stap naar voren

Het COA heeft het verslag van de GGD nog niet ontvangen, laat een woordvoerder weten. De druk op het aanmeldcentrum blijft ondertussen onverminderd hoog, zegt hij. De gemeenten Stadskanaal en Groningen gaan tijdelijk asielzoekers opvangen om Ter Apel te ontlasten, maar dat is geen duurzame oplossing, benadrukt de woordvoerder. Het COA blijft andere gemeenten oproepen om ‘ook een stap naar voren te zetten’.