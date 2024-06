Ook volgend jaar extra geld voor taalles Oekraïense vluchtelingen

Het kabinet stelt volgend jaar 10 miljoen euro extra beschikbaar aan gemeenten om vluchtelingen uit Oekraïne te ondersteunen bij het leren van de Nederlandse taal. Het leren van de taal helpt hen om passend werk te vinden waarvoor zij in hun thuisland zijn opgeleid. En ook bij het meedoen in de samenleving en het leggen van sociale contacten in de buurt.

De 10 miljoen euro extra die het kabinet vrijmaakt voor taalonderwijs voor Oekraïners is een aanvulling op de 15 miljoen euro die gemeenten in 2023 kregen. Dit jaar kwam daar 2 miljoen euro extra bij.

Werk op eigen niveau

‘Veel Oekraïners hebben hier in Nederland hun leven opgepakt en werk gevonden. Dat is een buitengewone prestatie’, aldus minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ‘Ook waardeer ik het zeer dat veel werkgevers hun deuren hebben geopend en dat gemeenten en vrijwilligers taallessen aanbieden. We zien nu dat de behoefte groeit om werk te vinden op hun eigen niveau. Het goed leren van de Nederlandse taal helpt daarbij. Daarom ondersteunen we gemeenten extra met het doorzetten van de taallessen.’

Geen goed zicht op onderwijsaanbod

Meerderjarige Oekraïners hebben op grond van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) toegang tot het volwassenenonderwijs om vaardigheden aan te leren voor de participatie in de Nederlandse samenleving. Hierbij gaat het om taal-, reken- en digitale vaardigheden. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor dit taalonderwijs, en worden daarbij financieel gesteund door het kabinet.

Er blijkt bij gemeenten echter niet altijd goed zicht te zijn op het beschikbare onderwijsaanbod en de manieren waarop dit gefinancierd kan worden. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) liet vorig jaar een onderzoek naar het Nederlands taalonderwijs voor Oekraïense vluchtelingen uitvoeren. Uit het rapport Tweede Monitor Taalonderwijs van Berenschot bleek onder andere dat niet iedere gemeente aanbod van taalonderwijs voor Oekraïense vluchtelingen organiseert.

Onderdeel van breder pakket

De Europese Commissie wil de Richtlijn Tijdelijke Bescherming met nog 1 jaar verlengen, tot en met 4 maart 2026. Op 11 juni werd hiervoor formeel een voorstel ingediend bij de EU-lidstaten en naar verwachting volgt later deze maand definitieve besluitvorming hierover. Het kabinet kijkt daarom naar de mogelijkheden voor ontheemden uit Oekraïne om deel te nemen aan de maatschappij. De investering op taalonderwijs is onderdeel van een breder pakket.