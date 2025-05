Leiden geeft daklozen geen boete meer voor slapen op straat

De gemeente Leiden stopt met het geven van boetes aan daklozen voor slapen op straat.

In Leiden werden de afgelopen 2 jaar 113 daklozenboetes uitgedeeld zo bleek uit een reportage van EenVandaag. Landelijk gaat het om 2.170 boetes in 130 gemeenten. Opgeteld goed voor een bedrag van 315.880 euro.

Het besluit om geen daklozenboetes op te leggen is wel voorlopig, want de gemeente wil de mogelijkheid open kunnen houden om toch een boete op te kunnen leggen als sprake is van duidelijke overlast. ‘Bovendien kan een boete ook een stok achter de deur zijn om daklozen een hulpaanbod te laten accepteren’. Volgens burgemeester Peter Heijkoop van Leiden helpt het opleggen van een boete bij daklozen niet. Mensen verliezen perspectief. Ze komen uiteindelijk ook moeilijker uit de ellende, omdat ze dan ook nog die boetes moeten wegwerken.

Motie voor minder boetes en meer hulp

Vorig jaar nam de Kamer een motie aan, waarin het kabinet werd opgeroepen gemeenten te stimuleren minder te focussen op boetes en meer op hulp en oplossingen. Het doel: niet straffen, maar perspectief bieden en de oorzaken van dakloosheid aanpakken.

Staatssecretaris Vicky Maeijer zegt boetes voor buitenslapende daklozen ook ongewenst te vinden. Maar ze benadrukt dat gemeenten zelf over hun regels gaan, omdat zij verantwoordelijk zijn voor de ‘leefbaarheid en veiligheid’. De bewindsvrouw zegt in gesprek te zijn met de Nederlandse gemeenten over alternatieve maatregelen in plaats van het opleggen van boetes.