Ruimte voor verbetering bij Wet eenmalige gegevensuitvraag

De Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen (WEU) heeft geholpen om de dienstverlening in de sociale zekerheid blijvend te verbeteren. Dit blijkt uit een evaluatie die minister Van Hijum en staatssecretaris Nobel naar de Tweede Kamer stuurden.

De WEU regelt dat UWV, de SVB en gemeenten één keer aan mensen persoonsgegevens vragen en die hergebruiken bij het aanvragen, verstrekken en controleren van uitkeringen en andere sociale voorzieningen.

Er zijn echter diverse redenen om gegevens regelmatig wel opnieuw uit te vragen. Het onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat de beschikbare gegevens niet altijd actueel, juist en volledig genoeg zijn om hergebruikt te worden. Ook worden niet alle aanvraagformulieren (volledig) vooringevuld.

De mensen met wie is gesproken voor de evaluatie vinden verbetering van de dienstverlening belangrijk. In hoeverre ze administratieve lasten ervaren verschilt per situatie en persoon. Sommigen verwachten dat UWV, SVB en gemeenten hun gegevens al onderling delen en ervaren het herhaald aanleveren van gegevens als onnodig en inefficiënt. Anderen vinden het, vanuit optiek van de borging van hun privacy, niet erg om gegevens dubbel aan te leveren. Vaak nemen mensen de administratieve lasten voor lief, omdat een uitkering noodzakelijk is om financieel rond te komen.

In de brief geven de bewindslieden aan wat de plannen zijn om de dienstverlening verder te verbeteren.

Wetsvoorstellen

Mensen maken om verschillende redenen niet altijd gebruik van de inkomensondersteuning waar zij wel recht op hebben. Bijvoorbeeld omdat een aanvraag niet lukt door de complexiteit van het aanvraagproces of vanwege een gebrek aan digitale vaardigheid. Een beter gebruik van inkomensondersteunende regelingen en voorzieningen kan een substantiële bijdrage leveren aan het voorkomen of verzachten van geldzorgen, armoede en schulden. Het kabinet zet daarom in op het terugdringen van niet-gebruik, onder andere met het wetsvoorstel proactieve dienstverlening SZW.

Het wetsvoorstel modernisering grondslagen moet meer rechtszekerheid bieden over de verwerking van persoonsgegevens in de sociale zekerheid.

Om eenmalige uitvraag vaker en makkelijker mogelijk te maken, wordt ook gewerkt aan het harmoniseren en standaardiseren van de begrippen vermogen, inkomen en partner bij inkomensafhankelijke regelingen. Uitgangspunt bij het standaardiseren van begrippen is dat bij het formuleren van definities zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met objectief vaststelbare gegevens die beschikbaar zijn uit authentieke bronnen.