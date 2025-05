Amsterdam maakt eigen AI-assistent: ChatAmsterdam

Ambtenaren van de gemeente Amsterdam kunnen vanaf nu gebruikmaken van ChatAmsterdam: een zelf ontwikkeld alternatief voor AI-producten als ChatGPT.

ChatAmsterdam helpt ambtenaren onder andere bij het schrijven van samenvattingen en het analyseren van complexe documenten, aldus de gemeente.

Veilig alternatief

In februari scherpte de gemeente Amsterdam het beleid aan rondom het gebruik van generatieve AI en kondigde ze aan te stoppen met het gebruik van Microsoft Copilot, in verband met privacyrisico’s. ChatAmsterdam is ontwikkeld als veiliger alternatief. Deze veiligheid heeft te maken met het feit dat het een lokaal AI-systeem is. Dat wil zeggen dat de gegevens binnen de gemeente blijven en dus niet worden gebruikt om het AI-model verder mee te trainen. Iets wat wel gebeurt met diensten als ChatGPT en Copilot.

Digitale onafhankelijkheid

De gemeente Amsterdam geeft aan dat hun AI-assistent kan bijdragen aan de digitale onafhankelijkheid binnen de overheid. “De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om de opgedane kennis over ChatAmsterdam over te dragen aan andere gemeenten en overheidsinstanties. Zo kan ChatAmsterdam als bouwsteen dienen voor een bredere beweging naar digitale autonomie binnen de publieke sector.”