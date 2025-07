Gemeentelijke maatregelen tegen de hitte

Het is deze week tropisch warm in Nederland. Tijdens het hitteseizoen, waar we nu middenin zitten, geldt het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Gemeenten worden gestimuleerd om een eigen lokaal hitteplan op te stellen, afgestemd op de lokale situatie en kwetsbare groepen. Sommige gemeenten nemen al maatregelen.

Via het Nationaal Hitteplan van het RIVM krijgen allerlei organisaties waarschuwingen over de hitte, zodat zij maatregelen en zorg voor kwetsbare groepen kunnen voorbereiden. Vooral voor ouderen, jonge kinderen, mensen met een handicap en zwangere vrouwen vormt extreme hitte een serieus gezondheidsrisico. Ook mensen die buiten werken of wonen, zijn extra kwetsbaar. Het hitteplan geldt van mei tot en met september.

Lokaal hitteplan

Het Rode Kruis heeft alle Nederlandse gemeenten opgeroepen om een lokaal hitteplan te maken. Zo’n plan legt lokale of regionale afspraken vast om de impact van de hitte te bestrijden. Hierin kan men eigen afwegingen maken, los van het nationale plan. ‘Gemeenten spelen een belangrijke rol in de bescherming van mensen,’ vindt Harm Goossens, directeur van het Nederlandse Rode Kruis. ‘Zij weten precies welke wijken extra kwetsbaar zijn.’

Werk aan de winkel

In juni telde het Rode Kruis hoeveel gemeenten al een lokaal hitteplan hadden. Dit waren er slechts 90, terwijl Nederland 342 gemeenten telt. ‘Werk aan de winkel dus,’ aldus Goossens. ‘Nu hittegolven steeds normaler worden in Nederland, moeten we ons beter voorbereiden.’ In Gelderland en Utrecht hadden veel gemeenten tijdens de telling al een lokaal plan voorbereid. Friesland, Drenthe en Limburg bleven sterk achter.

Het plan ‘Hitte aanpak 2025’ werd begin vorige maand door de overheid geïntroduceerd, met als doel het aantal gemeenten met een lokaal hitteplan te verdubbelen van 90 naar 180. Of dit al heeft gewerkt, is nog niet bekend. Er is geen centrale database waarin de lokale hitteplannen worden bijgehouden.

Tropische week

Ondanks de tegenvallende cijfers, spannen gemeenten door het hele land zich zichtbaar in om hun inwoners door deze tropische week heen te helpen. Zo opent het gemeentehuis in Oosterhout zijn deuren voor ouderen die zich zorgen maken om de hitte. Daar wordt eten, drinken en verkoeling voor hen geregeld. Ook zijn er op het strand van Noordwijk zonnebrandpalen te vinden, waar mensen zich gratis kunnen insmeren. Gemeente Nissewaard heeft enkele wijkcentra gesloten, omdat de gebouwen geen airco hebben en het er te warm wordt. Verder zorgt de brandweer in onder andere Soest, Ferwert en Coevorden voor verkoeling.

Een van de gemeenten die vorig jaar al een lokaal hitteplan heeft opgesteld, is Voorne aan Zee. Daar zetten ze onder andere in op vergroening en schaduwvorming en zijn er genoeg watertappunten te vinden. Heeft jouw gemeente nog geen lokaal hitteplan? De Handreiking Lokaal Hitteplan helpt je bij het opstellen hiervan.