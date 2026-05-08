Alleen bomen planten is niet genoeg: Vlaardingen test hitteplannen tot 2050

Hitte is een groeiend klimaatrisico in Nederland, maar gemeenten onderschatten het nog vaak. Nieuw onderzoek van TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam laat zien hoe kwetsbaar stedelijke vergroeningsplannen zijn, en wat er nodig is om steden koel te houden.

Hittegolven worden door klimaatverandering intensiever, frequenter en langduriger. Het KNMI schat dat in het zwaarste emissiescenario in 2050 jaarlijks zo’n 3.800 mensen vroegtijdig overlijden door hitte. Een hitteadaptatieplan is daarom geen luxe, maar een noodzaak, stellen de onderzoekers van TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam.

Vier graden warmer in het centrum

Onderzoekers Arka Bhattacharyya, Sylvia Bergh en Lukas van der Wolf rekenden de hittebestendigheid van Vlaardingen door tot 2050. Daarvoor simuleerden zij duizenden toekomstscenario’s met een zogeheten Decision Making under Deep Uncertainty-model. Het model combineert klimaatprojecties van het KNMI met gegevens over bevolkingsgroei, woningbouw en de levenscyclus van stedelijk groen.

De uitkomsten zijn opvallend: in dichtbebouwde wijken zoals het stadscentrum en de havenwijken kan de temperatuur tijdens hittegolven tot vier graden hoger oplopen dan in het omliggende platteland. Beton en asfalt slaan overdag warmte op en geven die ’s nachts weer af, waardoor het zogenoemde ‘urban heat island’-effect ontstaat.

Onderhoud bepaalt succes of falen

Vlaardingen heeft ambitieuze vergroeningsplannen: meer bomen, meer schaduw, meer groen per wijk. De onderzoekers testten deze plannen op zwakke plekken. Wat blijkt: bomen planten alleen is niet genoeg. Als de gemeente het onderhoud verwaarloost of dode bomen niet tijdig vervangt, verdwijnt het verkoelende effect al snel.

De analyse identificeert duidelijke omslagpunten. De herplantingsgraad moet boven de 36 procent blijven en het onderhoud mag niet langer dan drie jaar uitblijven. Zakt de herplantingsgraad onder de 32 procent, dan werkt het systeem niet meer, ongeacht hoeveel bomen er aanvankelijk zijn geplant.

Groen als infrastructuur

De kernboodschap van het rapport is helder: stedelijk groen vraagt dezelfde structurele aandacht als wegen en woningen. Gemeenten moeten bomen en parken opnemen in langetermijnplannen met vaste budgetten die meebewegen met stijgende kosten.

Naast vergroening pleiten de onderzoekers voor een bredere aanpak. Zij bevelen hittemonitoring met sensoren aan in kwetsbare wijken, aangepaste bouwmaterialen en betere integratie van klimaatbeleid in de stedelijke planning. Kwetsbare groepen, zoals ouderen en kinderen, verdienen daarbij voorrang.