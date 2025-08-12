Gemeenten treffen maatregelen tegen hitte

Diverse gemeenten nemen voorzorgsmaatregelen vanwege de verwachte hoge temperaturen van de komende dagen.

In Alkmaar wordt de kaasmarkt op het Waagplein dinsdagavond afgelast, zodat de kaasdragers niet met zware planken in de warmte over het plein hoeven te lopen. Volgens de gemeente staat de veiligheid en het comfort van zowel bezoekers als medewerkers, waaronder de kaasdragers, voorop.

In Oosterhout worden het stadhuis en bibliotheek Theek 5 opengesteld voor ouderen, zodat zij daar verkoeling kunnen vinden. De gemeente wijst erop dat langdurige hitte grote gezondheidsrisico’s kan hebben voor zelfstandig wonende ouderen. Begin vorige maand werd deze maatregel ook al getroffen.

Daarnaast passen meerdere gemeenten hun afvalinzameling aan. In onder andere Schiedam, Den Haag, Vught, Woerden en Oudewater sluit de milieustraat eerder en wordt huisvuil al in de ochtend opgehaald, om zo werken in de hitte te beperken.

Richting het weekend zakt de temperatuur iets met temperaturen tussen de 22 en 26 graden. Die periode is echter van korte duur. Begin volgende week blijft het ronduit zomers met opnieuw oplopende temperaturen.

Hitte aanpak 2025

Onlangs hebben de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur en Waterstaat de Hitte aanpak 2025 gepresenteerd.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) noemt hitte een urgent klimaatrisico met grote impact. De verwachting is dat de frequentie en intensiteit van hitte verder toenemen. Dat vraagt om een gerichte aanpak. Het doel van de Hitte aanpak 2025 is het waarborgen van een gezonde en leefbare omgeving tijdens hitteperiodes. Gemeenten worden gestimuleerd om in 2027 in hun lokale gezondheidsnota’s aandacht te besteden aan hitte en het aantal gemeenten met een lokaal hitteplan te verdubbelen van 90 naar 180.