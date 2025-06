Hitte aanpak 2025: streven naar verdubbeling gemeenten met hitteplan

Er zijn steeds vaker warme zomerdagen in Nederland. Dit brengt gezondheidsrisico’s met zich mee, vooral voor kwetsbare groepen zoals ouderen en chronisch zieken. Daarom presenteren de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur en Waterstaat de Hitte aanpak 2025.

Hitte heeft daarnaast impact op arbeidsproductiviteit en veroorzaakt economische schade. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) noemt hitte een urgent klimaatrisico met grote impact. De verwachting is dat de frequentie en intensiteit van hitte verder toenemen. Dat vraagt om een gerichte aanpak.

Het centrale doel van de Hitte aanpak 2025 is het waarborgen van een gezonde en leefbare omgeving tijdens hitteperiodes. Gemeenten worden gestimuleerd om in 2027 in hun lokale gezondheidsnota’s aandacht te besteden aan hitte en het aantal gemeenten met een lokaal hitteplan te verdubbelen van 90 naar 180.

Michel Dückers, bijzonder hoogleraar Crises, Veiligheid en Gezondheid: Hitte is een sluimerende crisis die steeds vaker tot acute situaties leidt. Het beleid rondom calamiteiten is volgens Michel nog te vaak reactief. “Op festivals of hardloopevenementen wordt gelukkig nagedacht over water en verkoeling. Maar het mag niet bij losse maatregelen aan de achterkant blijven. We moeten structureel werken aan een hittebestendige leefomgeving: groene straten, bewoners betrekken, kwetsbare groepen beschermen.” Zijn oproep aan beleidsmakers en professionals: “Kom achter je bureau vandaan. Ga de wijk in, het plein op, praat met mensen.

Vier themalijnen

De aanpak is praktisch van aard en richt zich op vier themalijnen:

Gebied: Vergroenen en verkoelen van de leefomgeving door bijvoorbeeld meer schaduwplekken, watertappunten en minder bestrating.

Gebouw: Beperken van hitte in gebouwen door goede isolatie, ventilatie en zonwering, zodat woningen comfortabel en gezond blijven.

Gezondheid : Bewustwording en preventie van hittegerelateerde klachten, met nadruk op het opstellen en uitbreiden van lokale hitteplannen en duidelijke communicatie over hitte.

: Bewustwording en preventie van hittegerelateerde klachten, met nadruk op het opstellen en uitbreiden van lokale hitteplannen en duidelijke communicatie over hitte. Calamiteiten: Voorbereiden op hittecrisissen door waarschuwingssystemen en protocollen, zodat overheden en hulpdiensten adequaat kunnen handelen bij extreme hitte.

In de gemeente Oude IJsselstreek werkt wooncorporatie Wonion al jarenlang aan een integrale duurzaamheidsaanpak. Directeur-bestuurder Gerrolt Ooijman: “Sinds 2008 hebben we daar stapsgewijs thema’s aan toegevoegd, zoals energie, materialen, circulariteit en later ook hitte. Bewoners zijn belangrijk binnen Wonions hitte aanpak. “We gaan vaak met hen in gesprek: om maatregelen toe te lichten, maar ook om te luisteren. Dat levert draagvlak én vaak verrassende oplossingen van bewoners zelf op, bijvoorbeeld bij renovaties. Praktische informatie over omgaan met hitte delen we via ons bewonersblad, online en tijdens acties als Tegel eruit, plant erin. Daarmee kunnen we goed uitleggen wat het effect is van een versteende omgeving.”

De Hitte aanpak 2025 is tot stand gekomen in samenwerking met gemeenten, provincies, GGD’en, kennisinstellingen en maatschappelijke partners. De aanpak richt zich op korte termijn acties, maar vormt ook een opmaat naar de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS’26), waarin een langetermijnvisie op hitte wordt uitgewerkt.