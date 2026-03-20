Nieuwe EU-strategie voor gendergelijkheid raakt ook gemeenten

De Europese Commissie heeft op 5 maart 2026 de Gender Equality Strategy 2026–2030 gepresenteerd. Deze ambitieuze strategie bouwt voort op de Roadmap for Women’s Rights en vertaalt de Europese ambities op het gebied van gendergelijkheid naar concrete acties. Voor gemeenten is deze strategie allesbehalve een ver-van-mijn-bedshow.

Geweld, gezondheid en economische zelfstandigheid

De strategie richt zich op hardnekkige problemen op meerdere fronten. Eén op de drie vrouwen in de EU heeft te maken gehad met gendergerelateerd geweld. De Commissie versterkt de aanpak hiervan via de EU-richtlijn inzake geweld tegen vrouwen, met speciale aandacht voor online geweld en deepfakes. Daarnaast worden lidstaten aangespoord nationale actieplannen te ontwikkelen voor de preventie van huiselijk geweld. Deze plannen worden in de praktijk grotendeels op gemeentelijk niveau uitgevoerd.

Op het gebied van gezondheid constateert de Commissie dat vrouwen structureel te maken hebben met ongelijke toegang tot zorg. De Commissie lanceert een samenwerking met de WHO om de kwaliteit van vrouwenzorg te verbeteren en investeert in onderzoek naar bijvoorbeeld endometriose en menopauze.

Economisch blijft de achterstand groot: vrouwen verdienen gemiddeld 12% minder per uur dan mannen en de pensioenkloof bedraagt maar liefst 25%. De Pay Transparency Directive moet hierin verandering brengen, ondersteund door een toolkit voor bedrijven.

Stedelijke planning en openbaar vervoer

De strategie benoemt expliciet de rol van lokale overheden. Stedelijke planning wordt gezien als een belangrijk instrument voor gendergelijkheid: veilige openbare ruimtes en openbaar vervoer dat is afgestemd op dagelijkse mobiliteit zijn basisvoorwaarden. De EU Agenda for Cities 2025 erkent de genderspecifieke uitdagingen van ruimtelijke ordening en biedt gemeenten concrete handvatten.

Daarnaast is er aandacht voor gelijke vertegenwoordiging, ook op lokaal niveau. In Nederlandse gemeenteraden is het percentage mannen nog steeds veel hoger dan het percentage vrouwen. De afgelopen jaren is het wel iets gelijker geworden. Gemeenten kunnen dit versterken door beperkende factoren weg te nemen.

Gendergelijkheid als economische kans

De strategie benadrukt dat gendergelijkheid geen kostenpost is, maar een investering. Meer gelijkheid kan leiden tot een stijging van het bbp per hoofd met 9,6% en 10,5 miljoen extra banen in 2050. De Commissie roept alle lidstaten op om uiterlijk eind 2027 nationale actieplannen voor gendergelijkheid op te stellen.