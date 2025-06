Lokaal bestuur 2025: meer vrouwen en meer lokale partijen

Het aandeel vrouwen in de gemeenteraad en het college en onder burgemeesters is de afgelopen jaren gestegen, maar de groei verloopt traag. Lokale partijen hebben hun positie verder versterkt.

Vrouwen in de gemeenteraad: lichte stijging, maar geen doorbraak

Uit de statistieken lokaal bestuur 2025 van de VNG blijkt dat het aandeel vrouwelijke raadsleden tussen 2010 en 2025 bij bijna alle partijen gelijk is gebleven of is toegenomen. In 2025 heeft GroenLinks met 50% het hoogste percentage vrouwelijke raadsleden, terwijl de SGP geen vrouwelijke raadsleden heeft. In totaal steeg het aandeel vrouwelijke raadsleden van 27% in 2010 naar 33% in 2024. Grote gemeenten (meer dan 100.000 inwoners) hebben relatief veel vrouwelijke raadsleden (40%), terwijl dat bij kleinere gemeenten (10.000-19.999 inwoners) op 29% ligt.

Toename lokale partijen

Het aandeel van lokale partijen in de gemeenteraad is in de afgelopen jaren toegenomen, van 30% in 2010 tot 43% nu. Het aantal raadsleden van de meeste landelijke partijen is juist afgenomen. Voor de PvdA geldt bijvoorbeeld een daling van 14% in 2010 naar 6% in 2025.

De gemiddelde leeftijd van raadsleden is in 2025 opgelopen tot 54,4 jaar, een jaar ouder dan in 2024. Raadsleden in de grootste gemeenten zijn gemiddeld het jongst (49,3 jaar), terwijl die in de kleinste gemeenten het oudst zijn (58,0 jaar). Over alle categorieën zijn raadsleden gemiddeld ouder dan na de verkiezingen van 2010.

Burgemeesters: meer vrouwen, minder posten

Het aantal burgemeesters is de afgelopen jaren gedaald door gemeentelijke herindelingen, vooral in kleine gemeenten. Tegelijkertijd is het aandeel vrouwelijke burgemeesters gestegen van 19% in 2010 naar 32% in 2025, met name na de verkiezingen van 2014 en 2018. GroenLinks heeft de meeste vrouwelijke burgemeesters. De gemiddelde leeftijd van burgemeesters bleef vrijwel gelijk: van 56,5 jaar in 2010 naar 56,6 jaar in 2025.

Wethouders: groei lokale partijen en aandeel vrouwen

Het aantal wethouders in kleine gemeenten is afgenomen, terwijl het in grotere gemeenten juist steeg. In januari 2025 is 39% van de wethouders afkomstig van een lokale partij, een flinke stijging ten opzichte van 2010. Het aandeel vrouwelijke wethouders ligt gemiddeld rond de 27%. Bij GroenLinks en D66 ligt het een stuk hoger, terwijl het bij lokale partijen lager ligt. De gemiddelde leeftijd van wethouders is in 2025 gestegen tot 53,8 jaar, waarbij de grootste gemeenten de jongste wethouders hebben.