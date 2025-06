50.000 nieuwe woningen in ‘verloederde’ wijken

Afgelopen dinsdag zette demissionair minister Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) haar handtekening onder de uitwerking van de Woontopafspraken. Die moeten zorgen voor een versnelling van de woningbouw. De eerste concrete plannen voor Zaandam-Oost, Utrecht Overvecht en Den Haag-West zijn bekend.

De ondertekening vond plaats in de Utrechtse wijk Overvecht en betreft specifiek de uitwerking van de Woontopafspraken met de 19 gebieden van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV). Tussen 2025 en 2029 moeten er in deze gebieden 50.000 woningen en ruimtelijke en maatschappelijke voorzieningen gebouwd en verbeterd. Daarmee is volgens Keijzer een bedrag gemoeid van 600 miljoen euro. Daarvan is 180 miljoen euro bestemd voor de openbare ruimte en voorzieningen.

In haar Kamerbrief van 12 juni 2025 informeerde Keijzer de Tweede Kamer al over de uitwerking van de doorbraakaanpak ter verlichting van de woningnood. Het gaat daarbij om 24 locaties die kansrijk zijn om aangewezen te worden voor (grootschalige) woningbouw. Dat moet leiden tot het versneld realiseren van minimaal 100.000 woningen.

Extra inspanning

‘Bouwen in gebieden waar de leefbaarheid onder druk staat, zoals in de gebieden van het NPLV, vraagt meer dan in andere wijken,’ zegt minister Keijzer. ‘Het gaat om bouwen in dichtbevolkte gebieden met een relatief slechte woonvoorraad en een woonomgeving die vaker dan gemiddeld is verloederd.’ Er komen volgens haar met deze afspraken meer en kwalitatief betere betaalbare woningen in de gebieden, waardoor doorstroming in de wijk beter mogelijk wordt. Keijzer: ‘Naast het bouwen van woningen investeren we ook in de openbare ruimte, wijkvoorzieningen en groen, zodat de omgeving leefbaar en veilig wordt voor de inwoners.’

Huizen en scholen in Zaandam-Oost

Met de middelen van de Woontop worden in Zaandam-Oost niet alleen 1481 betaalbarewoningen gerealiseerd, maar ook maatschappelijke voorzieningen zoals scholen. Door het financieren van tijdelijke onderwijshuisvesting kan de bouw van woningen in deze wijk worden versneld. Tegelijkertijd worden 6 basisscholen in Zaandam-Oost in een nieuw jasje gestoken.

Zo krijgt basisschool De Gouw, nu in slechte staat, een andere plek in de wijk. Betere onderwijshuisvesting in combinatie met extra lestijd moeten de kansengelijkheid van kinderen in Zaandam-Oost verbeteren. Dat wordt mogelijk via de SPUK Kansrijke wijk. Door meer middeldure woningen toe te voegen, kunnen huidige bewoners binnen de wijk doorstromen naar een nieuw huis en kunnen ook nieuwe bewoners zich er vestigen.

Aandacht voor openbare ruimte

In Utrecht Overvecht gaat de woningbouwversnelling gepaard met de aanpak van de openbare ruimte en diverse voorzieningen. Zo wordt er geld geïnvesteerd in het Amazonekwartier en de Neckardreef Noord om de leefbaarheid en veiligheid te vergroten. Daarnaast worden in de wijk Overvecht verschillende woningbouwprojecten ondersteund. In totaal moeten er 2031 woningen bijkomen, waarvan 1747 in het betaalbare huursegment. De huizen komen onder meer op de op de P+R-locatie naast station Overvecht, een ontwikkeling waar al plannen voor waren.

Naast sociale huurwoningen is er in Overvecht ook behoefte aan meer middeldure huurwoningen en betaalbare koopwoningen, zoals bij plan De Mix. Die zijn bedoeld voor mensen die binnen Overvecht willen doorstromen naar een andere woning, en voor mensen van buiten. Ook wordt in deze wijk het Spoorzoompark beter ingericht voor ontmoeting en beweging.

6000 betaalbare woningen

In Den Haag Zuidwest wordt er geïnvesteerd in het realiseren van 6000 betaalbare woningen. Die komen in een leefbare woonomgeving, op een plek die uitnodigt tot meer bewegen en ontmoeten. Ook worden verschillende bestaande sportvoorzieningen aangepakt. Zo wordt onder meer Sportpark Escamp 1 opnieuw ingericht. Het sportpark ligt naast project de Zichten met 1300 nieuwbouwwoningen. Nieuwe wandelroutes en bruggen moeten voetgangers en fietsers straks toegang geven tot het sportcomplex. Op het sportpark komt ook een strook met vrij toegankelijke beweeg- en speelvoorzieningen, evenals een ecologische zone.

Naast deze aanpassingen krijgt het groen van Zuidwest een impuls met de aanleg van 55 binnentuinen. Ze worden ontworpen in samenspraak met de bewoners. Verder krijgt een lokaal wijkbedrijf een financiële injectie om door te kunnen groeien.’

Ook extra woningen in Amsterdam-Zuidoost

Los van deze woontopafspraken werd woensdag bekend dat het Amsterdamse college de plannen voor de nieuwe stadswijk De Nieuwe Kern heeft vastgesteld. Deze wijk met 6200 woningen, waarvan 30 procent sociale huur, komt te liggen tussen station Duivendrecht, de Johan Cruijff Arena en de A2. De bouw van De Nieuwe Kern moet bijdragen aan een betere verbinding van stadsdeel Zuidoost met de rest van de stad.