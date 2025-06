Doorbraakaanpak moet woningbouw versnellen op twintig kansrijke locaties

Minister Keijzer heeft een doorbraakaanpak gepresenteerd die gericht is op het versnellen van woningbouw op twintig kansrijke locaties in Nederland.

Tijdens de recente Woontop zijn afspraken gemaakt om de aanpak van de woningnood naar een volgende fase te brengen, met als doel versnelde uitvoering en concrete oplossingen. Minister Keijzer heeft samen met NEPROM, Aedes, IVBN, VNG en IPO een doorbraakaanpak voor twintig kansrijke locaties afgesproken. De essentie van deze aanpak is dat overheden, marktpartijen en corporaties gezamenlijk de woningbouw op deze locaties versnellen, waarbij centraal staat: “hoe kan het wel?”.

Het bereiken van concrete doorbraken op locaties is volgens de minister essentieel. Dit vraagt om het bundelen van krachten, het parallel plannen van processen, het oplossen van problemen en het sneller nemen van besluiten. “De vraag ‘hoe kan het wel?’ en de wederzijdse bereidheid om op locatieniveau naar oplossingen te zoeken, zijn nu nog belangrijker geworden,” aldus Keijzer. Wat nodig is om tot een doorbraak te komen verschilt per locatie.

Geen blauwdruk, wel heldere termijnen

De doorbraakaanpak richt zich op het intensiveren van de samenwerking tussen medeoverheden en in publiek-private samenwerkingen. Gezamenlijk worden impasses doorbroken, worden haalbare en realiseerbare oplossingen gezocht en worden wederkerige afspraken gemaakt. Het doel is om sneller tot een gedragen bestuurlijke overeenkomst te komen. “Er is geen vastomlijnd stappenplan of blauwdruk; elke locatie heeft een eigen ‘doorbraak-agenda’ en bevindt zich op een ander moment in de gebiedsontwikkeling,” schrijft de minister.

Bij de selectie van de locaties is rekening gehouden met factoren als grondposities, status van planologische uitwerking, betrokkenheid van marktpartijen en woningcorporaties en zicht op financiële dekking. De lijst van locaties is niet exclusief; via regionale versnellingstafels wordt ook gewerkt aan het wegnemen van belemmeringen in andere projecten.

Concrete doelen en voorbeelden

De inzet is dat de doorbraakaanpak bijdraagt aan het inlopen van het woningtekort door een versnelde planontwikkeling van minimaal 100.000 woningen op de geselecteerde locaties. Voor de korte termijn is het doel om nog in 2025 op tenminste vijf locaties doorbraken te realiseren. In 2026 wordt gestreefd naar aanvullende doorbraken, zodat het totaal aantal woningen wordt gehaald.

Voorbeelden van doorbraken zijn een hoofdlijnenakkoord over de inrichting en financiering van een publiek/private samenwerking in de Gnephoek, en een overeenkomst in Barendrecht over de herprogrammering van het sociale programma. Indien nodig kan de minister gebruikmaken van haar bevoegdheid onder de Omgevingswet om een locatie aan te wijzen voor woningbouw, mocht een bestuurlijke patstelling ontstaan.

De voortgang van de doorbraakaanpak en de eerste resultaten worden nog dit jaar aan de Kamer gerapporteerd.

Doorbraaklocaties voor gebiedsontwikkeling