Grote regionale verschillen in duurzaamheid

Er bestaan grote verschillen tussen gemeenten op het gebied van duurzaamheid. Terwijl in sommige gemeenten twee derde van de woningen een groen energielabel heeft en zonnepanelen de norm zijn, blijven andere gemeenten achter. De regionale verschillen komen onder andere door factoren als nieuwbouw, landelijke ligging en gemiddeld inkomen.

Dit blijkt uit onderzoek van Energievergelijk.nl. In het onderzoek is gekeken naar drie thema’s: energielabels, de inzet van zonnepanelen en het aandeel elektrische auto’s.

Energielabels

De energielabels van woningen geven een goed beeld van de energiezuinigheid van een gemeente. Gemeenten met veel nieuwbouw scoren het hoogst. In Almere heeft bijvoorbeeld 67% van de woningen een energielabel A of beter, mede dankzij strenge isolatie- en bouweisen bij nieuwbouwprojecten. Slechts 90 woningen hebben er energielabel E of lager. Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp scoren ook goed. Zij hebben relatief veel recent gebouwde woningen en weinig oude dorpskernen.

Aan de andere kant zijn er ook gemeenten met veel lage energielabels, zoals Westerwolde en Terschelling. In deze gemeenten zijn veel oudere (recreatie)woningen en is er weinig nieuwbouw. Ook wordt verduurzaming soms geremd door een gemiddeld lager inkomen, zoals in Pekela. Andere gemeenten hebben ondanks hogere inkomens toch veel woningen met lagere energielabels. In Heemstede komt dit door het oudere en beschermde woningbestand, in Bloemendaal door het grote aantal vrijstaande villa’s. Verduurzaming van deze woningen is lastiger of kostbaarder.

Woningen met zonnepanelen

Ook als het gaat om het aandeel woningen met zonnepanelen, zijn de verschillen groot. Grote gemeenten als Amsterdam en Rotterdam scoren hoog op het absolute aantal zonnepanelen, wat te maken heeft met het grote aantal inwoners. Uit de relatieve cijfers blijkt echter dat deze gemeenten achterblijven. Gemiddeld heeft zo’n 33% van de Nederlandse woningen zonnepanelen, maar in Amsterdam en Rotterdam ligt dit percentage slechts rond de 10%. Hiertegenover staan gemeenten als Tynaarlo, Kapelle en Borsele, waar bijna 60% van de woningen zonnepanelen heeft.

De grote verschillen hebben onder andere te maken met het aandeel koopwoningen en dakruimte. Zo hebben Tynaarlo en Borsele veel koopwoningen met ruime daken, wat het installeren van zonnepanelen makkelijker maakt. In steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag staan veel appartementen en huurwoningen, en is de beschikbare dakruimte beperkt. Ook speelt de afhankelijkheid van verhuurders of VvE’s een rol, net als de landelijke ligging. In steden als Kapelle, waar de zon gemiddeld meer schijnt, is de aanleg van zonnepanelen aantrekkelijker dan in steden met relatief weinig zon.

Elektrisch rijden

Het aandeel elektrische auto’s groeit snel in Nederland: in 2024 was 6,2% volledig elektrisch. Toch zijn de verschillen tussen gemeenten ook hier groot. Gemeenten met veel nieuwbouw en een bovengemiddeld inkomen, zoals Houten, Haarlemmermeer, Breda en Almere, zijn koplopers. In Houten is bijvoorbeeld 27,1% van de auto’s elektrisch, mede dankzij de aanwezigheid van veel eengezinswoningen en parkeergelegenheid op eigen terrein.

In gemeenten met lagere inkomens, zoals Pekela, Staphorst en Westerwolde, blijft het aantal elektrische auto’s laag. Hier zijn de auto’s vaak ouder en zijn er minder laadpunten. Op de Waddeneilanden Vlieland en Schiermonnikoog rijdt men minder elektrisch omdat autorijden er beperkt mogelijk is en er weinig noodzaak voor een auto bestaat.

Geld besparen

Het onderzoek laat zien dat er voor een groot aantal gemeenten nog veel te winnen valt op het gebied van verduurzaming. Vorige week verscheen het onderzoek ‘Inkomenseffecten van woningverduurzaming’ van het Centraal Planbureau, TNO en het Planbureau voor de Leefomgeving. Hierin worden enkele verduurzamingsopties genoemd. Zo zou 90% van de huishoudens in eengezinswoningen geld kunnen besparen door over te stappen op een hybride of volledig elektrische warmtepomp. Via het Nationaal Warmtefonds kunnen woningeigenaren geld lenen voor de installatie van zo’n pomp, net als voor het isoleren van hun woning of het laten plaatsen van zonnepanelen. Mensen met een laag en middeninkomen komen bovendien in aanmerking voor een renteloze lening.