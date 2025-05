Extra geld naar Nationaal Warmtefonds voor verduurzaming huizen

Het kabinet wil 750 miljoen euro toevoegen aan het Nationaal Warmtefonds om het verduurzamen van huizen aantrekkelijk te houden. Aangezien er een wijziging in de begroting voor nodig is, moet het parlement wel nog instemmen met het plan.

Het Nationaal Warmtefonds is een stichting zonder winstoogmerk. Woningeigenaren kunnen er geld lenen voor het isoleren van hun woning, het plaatsen van zonnepanelen of het laten installeren van een warmtepomp.

Renteloos lenen

Woningeigenaren met een laag- en middeninkomen komen in aanmerking voor een renteloze lening. Mede door de populariteit van deze regeling, ingevoerd in eind 2022, wil minister Keijzer van Volkshuisvesting eerder dan verwacht 750 miljoen euro extra storten in het fonds. ‘Je woning goed isoleren is steeds normaler,’ zegt minister Keijzer van Volkshuisvesting. ‘Ook voor mensen met een laag- en middeninkomen.’

Vorig jaar steeg het aantal wooneigenaren dat een lening afsloot bij het warmtefonds met ruim tien procent. Waar in 2023 zo’n 19.000 eigenaren gebruikmaakten van het fonds, waren dat er 21.000 in 2024. Hiervan kwam 58% in aanmerking voor een renteloze lening.

Aantal VvE-leningen verdubbeld

Ook VvE’s kunnen een lening afsluiten. Voor hen geldt een rentekorting, waardoor het tarief lager is dan de marktrente. Het aantal VvE-leningen verdubbelde afgelopen jaar. Dat is belangrijk, want VvE’s lopen volgens de overheid nog achter met het nemen van energiebesparende maatregelen. Dit komt onder andere doordat de wet nog geen opt-outmogelijkheid kent, waardoor alle leden van een VvE moeten meedoen. Dit leidt in de praktijk vaak tot een impasse, aangezien de financiële draagkracht per lid verschilt.

Om ervoor te zorgen dat het aantal VvE-leningen ook dit jaar blijft stijgen, zet minister Keijzer de rentekorting door. Ook is ze bezig met een wetswijziging die de interne besluitvorming moet bevorderen.

EU-geld

Een deel van de benodigde extra middelen wil het kabinet uit het Social Climate Fund halen. Dit is een Europees fonds, gericht op een eerlijke energietransitie. Het ministerie van SZW bereidt een aanvraag voor, die in het najaar beoordeeld zal worden door de Europese Commissie.