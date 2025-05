Financiële bijdrage voor gemeenten per gebouwd huis

Vanaf 2026 krijgen gemeenten vanuit de Realisatiestimulans een vaste bijdrage van €7000 (inclusief btw) voor elke betaalbare woning waarvan ze de start van de bouw registreren. Hiermee wil het kabinet de bouw van betaalbare woningen door het hele land stimuleren.

Minister Keijzer (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) maakte dit bekend in een kamerbrief.

100.000 woningen

Het kabinet wil de realisatie van woningen opschalen naar 100.000 per jaar. Het gaat hierbij om zowel huur- als koopwoningen en zowel nieuwbouw als het benutten van bestaande gebouwen. Twee derde van de 100.000 moet sociale huur, middenhuur of betaalbare koopwoningen zijn, waarvan minstens 30% sociale huur.

Realisatiestimulans

In de brief introduceert de minister de Realisatiestimulans. De bijdrage van €7000 per gebouwd huis is hier een onderdeel van. De eerste uitkeringen zullen zijn voor woningen waarvan de bouw dit jaar al begint. De laatste uitkeringen vinden plaats in 2030. Tot dan is er 2,5 miljard euro beschikbaar voor de uitkeringen.

Van dit totaalbedrag is 900 miljoen euro gereserveerd voor enkele specifieke extra bijdragen. Het gaat hierbij om:

Woningbouw in kwetsbare gebieden. Denk aan het slopen van bestaande woningen om ruimte te creëren voor nieuwe woonruimte.

Ambtelijke capaciteit bij gemeenten. Tekorten in capaciteit zijn een belangrijke reden voor vertragingen in bouwprojecten. Daarom komt er tot en met 2026 een financiële bijdrage voor Flexpoolmiddelen, met eventuele mogelijkheid tot verlenging.

Geschikte woningen voor ouderen. Tot en met 2030 zijn er 288.000 extra woningen nodig die geschikt zijn voor ouderen: geclusterde, zorggeschikte en nultredenwoningen. Er komt extra geld beschikbaar om de hogere kosten te verzachten.

Andere regelingen

De Realisatiestimulans is niet de enige regeling in het aangekondigde financiële pakket. De Woningbouwimpuls blijft beschikbaar voor projecten met significante financiële knelpunten, terwijl het Gebiedsbudget investeringen in bredere gebiedsontwikkeling ondersteunt, zoals parken en bodemsanering. Het kabinet werkt ook aan een Grondfaciliteit om gemeenten te helpen actiever grondbeleid te voeren.

Verder lopen enkele bestaande regelingen de komende tijd nog door; de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen, de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen en de Regeling Tegemoetkoming Herplaatsing Flexwoningen.