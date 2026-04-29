Woningbouw vertraagt vóór de bouw begint

Nederland bouwt te weinig en te langzaam. Maar de vertraging zit vaak niet zozeer in de bouw, maar in de planfase. TNO onderzocht waarom woningbouwprojecten maanden of soms jaren stil staan voordat de eerste schop de grond in gaat.

Een recente ontwikkeling is conceptueel en industrieel bouwen, waarbij meer standaardisatie en efficiëntie mogelijk zou zijn. Toch werden er in 2024 relatief weinig (21%) nieuwbouwwoningen via industriële methoden gerealiseerd. Volgens TNO ligt het probleem niet zozeer bij de bouwfase, maar vooral aan het proces dat eraan vooraf gaat. ‘Conceptueel en industrieel bouwen vereisen stabiliteit en voorspelbaarheid van de vraag om de productie effectief te plannen en op te schalen’. En deze stabiliteit en voorspelbaarheid ontbreken vaak.

Terugkerende patronen

Veel betrokkenen zien een bezwaarprocedure of een vertraagde vergunning als losstaand probleem. TNO trekt een scherpere conclusie in het rapport Versnellen van de planfase bij woningbouwprojecten: de vertragingen zijn geen incidenten, maar terugkerende en beïnvloedbare patronen. Gemeentelijke eisen schuiven gedurende het proces op, waardoor eerder gemaakte keuzes opnieuw tegen het licht moeten worden gehouden. En participatietrajecten verlopen vaak ongestructureerd, waardoor dezelfde discussies steeds terugkomen, ook ná formele besluiten.

Oorzaken versterken elkaar

Ontwikkelprocessen zijn vaak nog sequentieel ingericht: fasen volgen netjes op elkaar, terwijl onzekerheden pas laat boven water komen. Daarbij werken marktpartijen en overheden met verschillende systemen: informatie wordt handmatig vertaald en opnieuw aangeleverd, wat fouten vergroot en het proces verlengt. Onderzoeker Tim van Ee stelt: ‘Geen van deze oorzaken is op zichzelf nieuw. Wat het probleem hardnekkig maakt, is dat ze tegelijkertijd optreden en elkaar versterken.’

De planfase als verborgen kostenpost

Herontwerpen kost tijd en geld. Grondposities worden langer aangehouden, financieringslasten stijgen en investeringsbeslissingen lopen vertraging op. Om risico’s af te dekken, bouwen partijen extra opslag in hun businesscases, waardoor projecten minder haalbaar worden. De planfase is daarmee een onderschatte, maar bepalende kostenpost. De oplossing ligt niet alleen in beleid, maar in een andere aanpak, waarbij een samenhangend model wordt ontwikkeld. Daarnaast is volgens TNO een cultuurverandering nodig. De bouwsector is nog sterk gericht op maatwerk. Maar om het proces te kunnen versnellen, is een verschuiving nodig naar prestatie-eisen in plaats van technische details.