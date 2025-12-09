Woningen voor studenten, Eindhovenaren en kwetsbare groepen

Het Rijk helpt gemeenten nog dit jaar met de financiering van ruim 16.500 woningen. Vooral studenten en andere specifieke aandachtsgroepen profiteren. Hiermee komen woningbouwprojecten van de grond die anders onhaalbaar zouden zijn, aldus het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO).

Demissionair minister Mona Keijzer van VRO maakte dit afgelopen week bekend in een Kamerbrief. Met de toekenning van middelen uit 3 financiële regelingen krijgen woningzoekenden door het hele land sneller zicht op een betaalbare woning, zo staat in de brief. Gemeenten ontvangen in totaal zo’n 150 miljoen euro voor de bouw van de 16.500 woningen.

Woningtekort

Nederland kamp met een groot tekort aan woningen. Om te zorgen dat er jaarlijks minimaal 100.000 woningen bijkomen heeft het Kabinet voor de woningbouwopgave tot 2030 eerder al 5 miljard euro beschikbaar gesteld. Daarnaast investeert dit kabinet 2,5 miljard euro in het ontsluiten van woningbouwlocaties via het Mobiliteitsfonds bij het ministerie van IenW. De realisatie van die 100.000 woningen per jaar gaat zowel om de nieuwbouw van huur- en koopwoningen als om een betere benutting van bestaande gebouwen.

Aanvragen gemeenten gehonoreerd

Dit jaar zijn er door het ministerie van VRO verschillende regelingen getroffen om de woningbouw financieel te ondersteunen. Zo is vanuit de Woningbouwimpuls (Wbi) en de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen (RHA) een aantal aanvragen van gemeenten goedgekeurd voor woningbouw. ‘Gemeenten blijven met goede voorstellen voor woningbouwprojecten komen. Ook voor groepen die onze bijzondere aandacht nodig hebben, zoals studenten en dak- en thuislozen’, schrijft Keijzer in haar brief aan de Tweede Kamer.

Regio Eindhoven profiteert

Daarnaast komt er specifiek geld vrij voor betaalbare woningen in de regio Eindhoven. Die middelen zijn afkomstig uit de Woningbouwversnelling Metropoolregio Eindhoven (WMRE). Gemeenten in deze regio spannen zich gezamenlijk in om aan de grote vraag naar betaalbare woningen te voldoen. Zij hebben hiervoor meerdere woningbouwplannen ingediend bij het Rijk, die nu ook zijn gehonoreerd.

In samenwerking met de Provincie Noord-Brabant, ASML en 21 gemeenten, heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor woningbouw in de Metropoolregio Eindhoven. Extra woningbouw in deze regio is noodzakelijk om de economische groei te faciliteren. In deze eerste tranche van de WMRE ontvangen 5 gemeenten samen 22,2 miljoen euro voor de bouw van 1.700 woningen.

Bijdrage uit Woningbouwimpuls

Met de Woningbouwimpuls (Wbi) ondersteunt het Rijk de gemeenten sinds 2020 bij de bouw van meer en betaalbare woningen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer bleek in september 2025 echter dat de Wbi nauwelijks heeft bijgedragen aan een versnelling van de woningbouw. Ook is het effect op het aantal gerealiseerde woningen onzeker. Wel is vastgesteld dat de Wbi een positief effect had op het aandeel betaalbare woningen binnen de ondersteunde projecten.

Het Rijk dekt vanuit de Wbi maximaal 50 procent van de publieke kosten die gemeenten maken bij woningbouwprojecten. In deze 7e ronde – die voor gemeenten maar kort openstond van 15 september tot 8 oktober 2025 – zijn 16 aanvragen gehonoreerd in 14 gemeenten en 1 stadsregio, samen goed voor 6.712 woningen. Hiervan past 76 procent van de woningen in de categorie betaalbaar.

Ruim 9000 euro per woning

De gemiddelde bijdrage per woning vanuit de Wbi is ruim 9.000 euro. Voor deze ronde was 120 miljoen euro beschikbaar. Het totaalbedrag waarvoor gemeenten aanvragen deden was echter maar 66 miljoen euro. Gezien het grote woningtekort roept dit de vraag op waarom er niet veel meer plannen zijn ingediend door gemeenten. Keijzer houdt het in haar brief op de timing van deze 7e tranche, die vlak na het zomerreces ongunstig zou zijn geweest.

Sinds de eerste tranche in 2020 zijn ruim 230.000 woningen gestart met een bijdrage uit de Wbi, waarvan 68% betaalbare woningen. De regeling keert in 2026 in vernieuwde vorm terug. Aanvullend op de Realisatiestimulans – een vaste bijdrage van € 7.000 per betaalbare woning waarvan de bouw is gestart – is de Wbi bestemd voor complexe projecten die alleen met extra investeringen van de grond komen.

Studentenunits gewild

In de laatste tranche van de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen (RHA) was 60 miljoen euro beschikbaar, waarvan 30 miljoen voor de realisatie van (onzelfstandige) studentenwoningen. Met de RHA ondersteunt het Rijk gemeenten bij de bouw van betaalbare huurwoningen voor specifieke aandachtsgroepen. Daarbij gaat het om mensen met een specifieke woonvraag. Naast studenten, zijn dat mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden en daardoor begeleiding en ondersteuning nodig hebben.

Voor de categorie studentenwoningen kwamen echter zoveel goede aanvragen binnen dat besloten is het budget op te hogen van 30 miljoen euro naar 49 miljoen euro. Voor de reguliere RHA zijn aanvragen voor een totaal van 25,3 miljoen euro gehonoreerd.

In totaal worden deze ronde vanuit de RHA 80 projecten ondersteund, met een totale bijdrage van 74,3 miljoen euro. Dit moet leiden tot de bouw van 8.251 nieuwe woningen Daarvan zijn 5.446 voor studenten en 2.805 woningen voor de overige aandachtsgroepen. Ook de RHA eindigt in haar huidige vorm en gaat vanaf 2026 op in de Realisatiestimulans.