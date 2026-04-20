Kabinet wil woningbouw versnellen, ook versoepeling huurwet

Het kabinet wil stevig inzetten op het versnellen van de woningbouw. Door vergunningprocedures te verkorten, meer gebruik te maken van industriële bouwmethoden uit Nederland en bestaande gebouwen beter te benutten, kan er jaren tijd worden gewonnen.

Om gemeenten hierbij te ondersteunen is 287 miljoen euro beschikbaar. Dat maakte minister Boekholt-O’Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bekend bij de start van de Taskforce Versnelling Woningbouw.

Binnen deze taskforce werken zes vakministers en hun ministeries intensief samen. Het gezamenlijke doel is helder: belemmeringen wegnemen en de woningbouw versnellen. In samenwerking met medeoverheden, woningcorporaties en marktpartijen wordt op alle fronten tegelijk ingezet om doorbraken te realiseren.

Minister Boekholt-O’Sullivan licht toe: “De woningnood is groot en vraagt om actie op alle fronten. We kiezen bewust niet voor één oplossing, maar zetten breed in: van grootschalige nieuwbouw tot het beter benutten van bestaande gebouwen. Zo breiden we het aantal grootschalige woningbouwgebieden met voorrang uit van 21 naar 30. We versnellen via industriële bouw én door vergunningprocedures te vereenvoudigen. In het hele bouwproces is tijd te winnen. Waar projecten vastlopen, grijpen we in. Alles is erop gericht woningzoekenden weer perspectief te bieden.”

Versnellen en beter benutten

De bouw van een woning duurt nu gemiddeld tien jaar, van planvorming en vergunningverlening tot oplevering. In elke fase valt tijdwinst te boeken. Door innovatie, digitalisering en standaardisatie kan de doorlooptijd van ontwerp en vergunningverlening worden teruggebracht van acht naar vier jaar. Hiervoor is €90 miljoen beschikbaar.

Daarnaast trekt het kabinet de komende vier jaar €156 miljoen uit om provincies en gemeenten te versterken, zodat vergunningverlening sneller verloopt en vertragingen worden voorkomen.

Ook bestaande bouw biedt kansen. Door optoppen, transformeren, splitsen en woningdelen kunnen jaarlijks circa 15.000 extra woningen worden gerealiseerd. Hiervoor is €41 miljoen beschikbaar. Het Rijk wil bovendien wettelijke belemmeringen wegnemen en overbodige regels schrappen.

Woningen uit de fabriek

Het kabinet zet sterk in op industriële woningbouw. Binnen vier jaar moet minstens de helft van alle nieuwbouwwoningen fabrieksmatig worden geproduceerd, veelal in Nederland. Deze woningen worden in delen in de fabriek gemaakt, naar de bouwlocatie vervoerd en binnen enkele dagen gemonteerd.

Dit maakt sneller bouwen op grotere schaal mogelijk, met minder afhankelijkheid van schaars personeel. Bovendien zijn deze woningen betaalbaar, van goede kwaliteit en duurzamer. Industriële bouw wordt daarom de standaard bij projecten waar het Rijk bij betrokken is.

Een bijkomend voordeel is dat woningen vooraf gecertificeerd kunnen worden. Daardoor is achteraf minder kwaliteitscontrole nodig en vervalt in sommige gevallen de technische vergunning. Hiervoor worden aanpassingen gedaan in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Stimuleren middenhuur

Naast nieuwbouw richt de taskforce zich op het vergroten van het aanbod betaalbare huurwoningen. Het kabinet wil het investeringsklimaat voor verhuurders, corporaties en institutionele beleggers verbeteren. Dit gebeurt onder meer door verlaging van de overdrachtsbelasting en de vennootschapsbelasting.

Ook wordt de Wet betaalbare huur aangepast. Om het aanbod op peil te houden, stelt het kabinet een aantal aanpassingen voor in de Wet betaalbare huur. De belangrijkste maatregelen zijn:

verlenging van de nieuwbouwopslag (10% huurprijsopslag) met vier jaar om investeringen in nieuwbouw te stimuleren.

invoering van een WOZ-opslag in het woningwaarderingsstelsel (WWS), zodat locatie beter meeweegt in de huurprijs;

het schrappen van minpunten voor woningen zonder buitenruimte;

een betere waardering van kleine rijksmonumenten;

het mogelijk maken van tijdelijke huurcontracten voor alle studenten.

Taskforce Versnelling Woningbouw

Deze maatregelen vormen het eerste resultaat van de Taskforce Versnelling Woningbouw. Na de zomer volgt een uitgebreider actieplan met aanvullende maatregelen en verdere uitwerking, waaronder de aanwijzing van nieuwe grootschalige woningbouwlocaties.

Naast deze taskforce werkt het kabinet ook met vijf andere ministeriële taskforces aan snelle doorbraken, onder meer op het gebied van Landbouw, Natuur en Stikstof, Asiel en Migratie en Ondermijning.