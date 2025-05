Huurbevriezing op de tocht

Of de aangekondigde huurbevriezing per 1 juli 2025 doorgaat is onzeker. Van links tot rechts was er harde kritiek in de Tweede Kamer, zo bleek tijdens een Kamerdebat. Door de lagere huurinkomsten voor woningcorporaties gaan die minder nieuwe huurwoningen bouwen.

‘Populisme ten voeten uit: mooie beloften en je daarna niet verantwoordelijk voelen voor de chaos die je hebt gecreëerd.’ ‘Iedereen die langer dan drie minuten nadenkt weet dat dit een ramp is voor de woningmarkt.’ ‘Een politieke puinhoop’, waren enkele van de kwalificaties tijdens het debat. Zelfs minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting gaf aan dat ze dit besluit zelf niet genomen zou hebben.

Dilemmanotitie

In een dilemmanotitie schrijft de minister dat zonder structurele compensatie de investeringscapaciteit van woningcorporaties sterk daalt, waardoor de doelstellingen van de Woontop – waaronder de bouw van 100.000 woningen per jaar (waarvan 30% sociaal) – niet haalbaar zijn. Ook komt het wetsvoorstel Regie op de Volkshuisvesting in gevaar, wat weer € 600 miljoen EU-gelden uit het Herstel- en Veerkrachtplan in gevaar brengt.

Corporaties lopen door de bevriezing tot 2030 jaarlijks circa € 1,5 miljard aan huurinkomsten mis, wat leidt tot een investeringsgat van € 35 miljard. Iedere gemiste euro huurinkomsten betekent € 32 minder investeringsruimte. De effecten zijn omvangrijk: tot 2035 worden naar verwachting 85.000 sociale huurwoningen minder gebouwd en 365.000 minder woningen verduurzaamd.

Afschaffen vennootschapsbelasting

Het kabinet kan de effecten van de huurbevriezing alleen grotendeels ondervangen met het volledig afschaffen van de vennootschapsbelasting voor corporaties of het terugbrengen van de bestedingsreserve, waarmee corporaties een deel belastingvrij opzij mogen zetten om later te investeren. Het afschaffen of verlichten van de vpb-plicht voor woningcorporaties vereist wel een afstemming met de Europese Commissie om het staatssteunrisico te beperken.

Het wetsvoorstel, waar dus grote bezwaren tegen zijn, ligt nu bij de Raad van State. Hierin is compensatie nog niet uitgewerkt. Het moet daarna nog door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd. Aedes, de belangenclub van woningbouwcorporaties is inmiddels naar de rechter gestapt om de bevriezing terug te laten draaien.