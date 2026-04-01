Nieuwbouwkavels eind 2025 ruim 15% duurder

Nieuwbouwkavels voor particuliere eengezinswoningen waren in het vierde kwartaal van 2025 gemiddeld 15,3 procent duurder dan een jaar eerder. Daarmee zet de prijsstijging door: sinds eind 2023 neemt de groei elk kwartaal verder toe. Over heel 2025 lagen de kavelprijzen gemiddeld 13,6 procent hoger dan in 2024, blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster.

Sterkste stijging in Drenthe

De prijsstijging verschilt per regio. In 2025 namen de kavelprijzen het sterkst toe in Drenthe (+23,1 procent), gevolgd door Zuid-Holland (+18,3 procent), Gelderland (+16,1 procent) en Fryslân (+15,3 procent). In de overige provincies bleef de stijging onder het landelijk gemiddelde. Zeeland kende met 1,4 procent de kleinste prijsontwikkeling.

Tussenwoningen meest in trek

De prijsontwikkeling verschilt ook per woningtype. Kavels voor tussenwoningen stegen het sterkst in prijs (+17,5 procent), gevolgd door kavels voor hoekwoningen (+16,1 procent). Kavels voor vrijstaande woningen namen met 7,3 procent minder sterk toe, terwijl twee-onder-een-kapkavels met 6,9 procent de kleinste stijging lieten zien.

Groot verschil in prijs per vierkante meter

De prijs per vierkante meter ligt het hoogst in de westelijke provincies. In Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland bedraagt deze gemiddeld meer dan 1.000 euro. In de noordelijke provincies Fryslân, Groningen en Drenthe liggen de prijzen juist aanzienlijk lager, rond of onder de 400 euro per vierkante meter. Provincies als Gelderland en Noord-Brabant bevinden zich met respectievelijk circa 829 en 854 euro per vierkante meter rond het landelijk gemiddelde.